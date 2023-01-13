Речник Пентагону Пет Райдер під час брифінгу заявив, що США не бачать ознак підготовки наступу з Білорусі. Райдер запевнив, що США уважно стежать за ситуацією у Білорусі, але на цьому етапі немає нічого тривожного.

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Ми знаємо, що російські війська провели навчання з білоруськими військами, але на цей момент немає жодних ознак майбутніх наступальних дій,

– сказав він.

Напруга на Півночі буде зберігатися упродовж 2023 року

Наприкінці 2022 року головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що Росія готує ще 200 тисяч військових для нового наступу. Залужний не виключив, що ворог може знову піти на Київ з Білорусі.

У січні 2023 року білоруські моніторингові групи фіксують перекидання російської техніки та особового складу в Білорусь. Це також підтверджували в Генштабі ЗСУ, але наголошували, що ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.

Підрозділи збройних сил Білорусі та Росії продовжують виконувати завдання у прикордонних з Україною районах.

Заступник керівника Головного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов напередодні заявив, що загроза з Білорусі зберігатиметься упродовж 2023 року.

Причина в тому, що росіяни та білоруси планують військові навчання на території Білорусі. Громов зазначив, що загроза криється в тому, що через навчання у 2023 році в Білорусі буде розгорнуте російське угруповання.

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