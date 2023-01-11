Зеленський заявив, що під час наради обговорили стан оперативну обстановку на кордоні Білоруссю, а також – контрдиверсійні заходи. Президенту доповіли про стан й укріплення фортифікаційних споруд та забезпечення прикордонників.

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Розуміємо, що крім потужних заяв нічого потужного ми там не бачимо, проте повинні бути готовими як на кордоні, так і в областях,

– заявив Зеленський.

Також під час наради мовилося про забезпечення захисту та надійного функціонування Рівненської АЕС.

Український лідер наголосив: захищеність від зовнішніх ризиків сприятиме нормальному функціонуванню економіки у цих областях. Також Зеленський звернув увагу на важливість морального стану населення.

Візит Зеленського до Львова – головне

Про візит Зеленського до міста Лева стало відомо вдень 11 січня. Свій візит український лідер розпочав з вшанування пам'яті українських воїнів на Марсовому полі Личаківського кладовища.

Участь у церемонії вшанування взяли Андрій Єрмак – глава Офісу Президента – та Андрій Садовий – мер Львова.