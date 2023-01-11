Зеленский заявил, что во время совещания обсудили состояние оперативной обстановки на границе Беларусью, а также – контрдиверсионные меры. Президенту доложили о состоянии и укреплении фортификационных сооружений и обеспечении пограничников.

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Понимаем, что кроме мощных заявлений ничего мощного мы там не видим, однако должны быть готовы как на границе, так и в областях,

– заявил Зеленский.

Также на совещании говорилось об обеспечении защиты и надежного функционирования Ровненской АЭС.

Украинский лидер подчеркнул, что защищенность от внешних рисков будет способствовать нормальному функционированию экономики в этих областях. Также Зеленский обратил внимание на важность морального состояния населения.

Визит Зеленского во Львов – главное

О визите Зеленского во Львов стало известно днем 11 января. Свой визит украинский лидер начал с чествования памяти украинских воинов на Марсовом поле Лычаковского кладбища.

Участие в церемонии чествования приняли Андрей Ермак – глава Офиса Президента – и Андрей Садовый – мэр Львова.