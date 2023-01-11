Такое мнение 24 Каналу выразил российский оппозиционный журналист, редактор The Insider Тимур Олевский. Также на территории Беларуси проведут летные учения вместе с российскими войсками с 16 января по 1 февраля.
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Олевский считает, что угроза нового наступления из Беларуси действительно существует. Однако Минск пока не соглашается участвовать в этом.
"Новое наступление не начинается только по одной причине. ВСУ четко дали понять Беларуси и России, что самолеты, взлетающие с аэродромов Беларуси, конечно, могут подниматься в воздух. Однако возможно, что им больше некуда будет приземляться", – отметил журналист.
Что удерживает Лукашенко от участия в войне
По словам редактора The Insider, белорусский диктатор оказался в достаточно сложном положении.
У Лукашенко есть одна проблема. В случае полномасштабных боевых действий на территории Беларуси может произойти так, что Россия его не сможет защитить,
– сказал Олевский.
Он добавил, что в Беларуси есть большое количество людей, которые всего лишь 2 года назад хотели, чтобы Лукашенко не было на посту президента.
"Если у белорусского диктатора есть какая-либо возможность уклониться от прямого участия в войне, то он постарается это сделать. Ведь это вопрос сохранения его жизни", – подчеркнул журналист.
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"Было впечатление, что Лукашенко обыграл Путина"
В то же время, по словам Олевского, трудно оценить, насколько силен уровень давления, оказываемый российским диктатором на своего белорусского коллегу.
"После их последней встречи в Минске было впечатление, что Лукашенко Путина обыграл. Лукашенко вышел на пресс-конференцию и транслировал это разными завуалированными фразами", – отметил журналист.
Он добавил, что ситуация нестабильная. Поэтому все может измениться в любой момент.
Угроза нового наступления из Беларуси: последние новости
- Подразделения группировки сил и средств обороны Киева наращивают рубежи обороны и обустраивают инженерные заграждения на севере Киевской области. На случай повторного наступления танкодоступные места пройдут.
- Россия и Беларусь постоянно проводят совместные учения между военными подразделениями. А часть оккупантов уже даже перебросили из Беларуси на Восток Украины.
- Спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко рассказал, что пока пограничники не фиксируют перемещение техники и полеты тяжелой авиации рядом с границей Беларуси. Он отметил, что сообщениями о наращивании войск российские оккупанты пытаются нагнетать ситуацию.