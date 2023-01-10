Инженерно-саперные подразделения проводят минирование танкодоступных участков северной местности Киевской области и путей вероятного выдвижения противника: дороги, лесные полосы, линии электропередач и т.д.

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Саперы выполняют задания при любых погодных условиях

Генерал-лейтенант Александр Павлюк уточнил, что минирование участков местности проводится с целью недопущения быстрого вклинения противника в боевые порядки украинских подразделений. Если враги снова пойдут на земли Киевской области, кроме мин будут их будут добивать средствами артиллерии.

Саперы выполняют поставленные боевые задания в любое время года или суток, при любых погодных условиях,

– сказал Павлюк.

Какая ситуация на северной границе

8 января Россия перекинула в Беларусь еще один эшелон с военной техникой. Ее доставили на железнодорожную станцию Барановичи-Полесские. В эшелоне было около 30 вагонов-платформ с техникой, 2 грузовых вагона с боеприпасами/снаряжением и 2 пассажирских вагона с личным составом – около 100 человек. Среди техники также были подмечены: не менее 8 грузовиков КамАЗ, минимум 6 тягачей МТ-ЛБ и не менее 2 артиллерийских машин 1В15.

Спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко рассказал, что пока пограничники не фиксируют перемещение техники и полеты тяжелой авиации рядом с границей Беларуси. Он отметил, что сообщениями о наращивании войск российские оккупанты пытаются нагнетать ситуацию.

Однако из-за потенциальной угрозы пограничники держат наготове определенное количество сил и средств, чтобы в случае повторного вторжения дать отпор врагу.

На днях командующий войсками оперативного командования "Север" Виктор Николюк проверил обстановку на границе Черниговской области с Россией. Он заверил, что подразделения готовы к любому развитию событий и дадут врагу отпор в случае повторного наступления. Генерал-майор подчеркнул, что до Чернигова оккупанты не дойдут.

Глава военной администрации Киевской области тоже побывал на границе Киевской области с Беларусью. Он сообщил, что в области идет укрепление рубежей обороны и укрепление позиций.

На Волыни и Ровенской области тоже давно установили оборонительные рубежи.

Ранее Александр Павлюк сообщил, что Украина создала группировку на границе с Беларусью и всю границу с северным врагом – это сплошные завалы и минные поля. Чтобы их пройти нужно большие усилия.

Обратите внимание! ВСУ постоянно отслеживают движение российской армии из полигонов Беларуси. Александр Павлюк считает, что в случае угрозы будет время предупредить население о возможном развитии событий.