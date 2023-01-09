Белорусские аналитики зафиксировали, что 8 января, в 13:00 на железнодорожную станцию Барановичи-Полесские прибыл эшелон с техникой и личным составом вооруженных сил России
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Эшелон был отправлен 4 января
Сообщается, что в эшелоне было около 30 вагонов-платформ с техникой, 2 грузовых вагона с боеприпасами/снаряжением и 2 пассажирских вагона с личным составом – около 100 человек.
По данным белорусских аналитиков, среди техники были замечены: не менее 8 грузовиков КамАЗ, минимум 6 тягачей МТ-ЛБ и не менее 2 артиллерийских машин 1В15.
Известно, что эшелон был отправлен 4 января в 17:30 с железнодорожной станции Зайцевка (Воронежская область России). В "Белорусском Гаюне" обратили внимание, что эта станция расположена в пограничном с оккупированной частью Луганской области.
Что известно о перебрасивании техники в Беларусь
- В январе фиксируют систематический переброс российской техники в Беларусь. Недавно в Белоруссию поступила партия новых БТР-82A, БТР-80К, бронированных медицинских и ремонтно-эвакуационных машин Сообщалось, что эта техника поступит в белорусские части специальных операций.
- После этого в Беларусь из России доставили очередной эшелон с военной техникой. На многих грузовиках есть опознавательный символ "Z". В эшелоне прибыло около 43 единиц КамАЗов и Уралов, БАЗ-6306, 5 бензовозов, 2 зенитных установки ЗУ-23-2, полевые кухни и бочки для воды.
- Кроме того, Россия отправила на территорию Беларуси 9 вертолетов для совместных военных учений.
- В ночь на 7 января Россия отправила в Беларусь еще один эшелон, в котором было 700 – 800 российских оккупантов.
- В Генштабе ВСУ подтвердили перебрасывание техники. Сообщалось, что россияне свозят в Беларусь подержанную технику и много оружия. Известно, что техника снята с длительного хранения и требует обслуживания, к которому, в частности, привлечены белорусские военнослужащие.