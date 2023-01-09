Белорусские аналитики зафиксировали, что 8 января, в 13:00 на железнодорожную станцию Барановичи-Полесские прибыл эшелон с техникой и личным составом вооруженных сил России

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Эшелон был отправлен 4 января

Сообщается, что в эшелоне было около 30 вагонов-платформ с техникой, 2 грузовых вагона с боеприпасами/снаряжением и 2 пассажирских вагона с личным составом – около 100 человек.

По данным белорусских аналитиков, среди техники были замечены: не менее 8 грузовиков КамАЗ, минимум 6 тягачей МТ-ЛБ и не менее 2 артиллерийских машин 1В15.

Известно, что эшелон был отправлен 4 января в 17:30 с железнодорожной станции Зайцевка (Воронежская область России). В "Белорусском Гаюне" обратили внимание, что эта станция расположена в пограничном с оккупированной частью Луганской области.

Что известно о перебрасивании техники в Беларусь