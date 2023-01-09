Білоруські аналітики зафіксували, що 8 січня, о 13:00 на залізничну станцію Барановичі-Поліські прибув ешелон з технікою та особовим складом збройних сил Росії.
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Ешелон був відправлений 4 січня
Повідомляється, що в ешелоні було близько 30 вагонів-платформ з технікою, 2 вантажні вагони з боєприпасами/спорядженням та 2 пасажирські вагони з особовим складом – близько 100 осіб.
За даними білоруських аналітиків, серед техніки були помічені: не менше 8 вантажівок КамАЗ, мінімум 6 тягачів МТ-ЛБ і не менше 2 артилерійських машин 1В15.
Відомо, що ешелон був відправлений 4 січня о 17:30 із залізничної станції Зайцівка (Воронезька область Росії). У "Беларускі Гаюн" звернули увагу, що ця станція розташована в прикордонні з окупованою частиною Луганської області.
Що відомо про перекидання техніки в Білорусь
- У січні фіксують систематичне перекидання російської техніки в Білорусь. Нещодавно у Білорусь надійшла партія нових БТР-82A, БТР-80К, броньованих медичних та ремонтно-евакуаційних машин. Повідомлялося, що ця техніка надійде у білоруські частини сил спеціальних операцій.
- Після цього до Білорусі з Росії доставили черговий ешелон із військовою технікою. На багатьох вантажівках є розпізнавальний символ "Z". В ешелоні прибуло близько 43-х одиниць КамАЗів та Уралів, БАЗ-6306, 5 бензовозів, 2 зенітні установки ЗУ-23-2, польові кухні та бочки для води.
- Крім того, Росія відправила на територію Білорусі 9 вертольотів для спільних військових навчань.
- У ніч на 7 січня Росія відправила у Білорусь ще один ешелон, в якому було 700 – 800 російських окупантів.
- У Генштабі ЗСУ підтвердили перекидання техніки. Повідомлялося, що росіяни звозять у Білорусь стару техніку та багато зброї. Відомо, що техніка знята з довготривалого зберігання та потребує обслуговування, до якого зокрема залучені білоруські військовослужбовці.