Представники Збройних Сил та різні експерти наголошують, що повторне вторгнення окупантів зі сторони Білорусі є цілком можливим, тому потрібно не припиняти до нього готуватися. Хоча й зараз ознак формування наступальних угрупувань немає, однак Росія продовжує перекидати на територію сусідньої країни військову техніку та особовий склад для нібито "навчань".
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Російська авіація "окуповує" білоруські аеродроми
Як зазначають білоруські активісти, 5 січня міноборони режиму Лукашенка анонсувало проведення спільних льотно-тактичних навчань між військовими обох терористичних держав.
За нашою інформацією, з 8 по 12 січня до Білорусі очікується прибуття авіаційної складової Росії для проведення зазначених навчань,
– написали в телеграм-каналі Belarusian Hajun project.
Водночас там припустили, що, найімовірніше, російська авіація у цей період дислокуватиметься на аеродромах у Мачулищах та Барановичах. Окрім того, окупанти можуть залучити для цих "навчань" Лідський, Лунінецький та Бобруйский аеродроми.
Україна готується до оборони територій
Наразі не можна стверджувати стовідсотково, чи окупанти розпочнуть повторне вторгнення зі сторони Білорусі, однак ЗСУ ретельно готуються до цього. Зокрема, генерал-лейтенант Олександр Павлюк розповів, як Київщина підготувалась до потенційного повторного вторгнення з півночі. Він констатував, що території уздовж кордону з сусідньою терористичною державою заміновані. Окупанти не зможуть їх пройти так легко, як би їм того хотілося.
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Проте важливо ще раз наголосити, що Ситуація на кордоні з Білоруссю є контрольованою. Речник Держприкордонслужби Андрій Демченко підкреслив, що ворог поки не сформував потрібних ударних угрупувань для наступу.