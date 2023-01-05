Таку думку 24 Каналу висловив секретар РНБО Олексій Данілов. Крім того, повідомляється, що й до наступу з Білорусі потрібно бути готовими.

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Україна готується до будь-яких сценаріїв

Данілов розповів, що Україна готується до будь-якого розвитку подій, і 5 січня відбулось уже друге засідання Ставки Головнокомандувача під головуванням Президентом нашої країни. Там були проговорені ці питання, є розуміння того, що відбувається.

Річ у тому, що Росія – це країна, яка до певних дат має щось зробити. Колись вона спільно з усіма робила п'ятирічку за 3 роки, то до 1 травня, там що не день то свято. Звісно, до 24 лютого Путіну і його кодлу треба щось показати, показати якісь здобутки,

– зазначив секретар РНБО.

Він додав, що Україна зважає на певні маркери й розуміє, що Росія може дійти до певного загострення. Зокрема, один з маркерів, це те, що частину зеків відпустили додому й показали, що вони можуть, перебуваючи на війні, поїхати додому вже вільними.

"Це створено для того, щоб набирати решту. Не вистачає цих мобілізованих, тому що наші ЗСУ кришать їх, як те олів'є на Новий рік у Радянському союзі, зранку до вечора. Тут багато маркерів, які вказують на те, що в лютому може бути загострення", – зауважив Данілов.

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Вербування російських зеків

За його словами, Прігожин вербує зеків з різних російських тюрем. Це говорить про те, що в них не вистачає спроможності виконати ті зобов'язання, які Прігожин брав перед Путіним. Він обіцяв, що покладе Путіну Бахмут до ніг за 2 тижні, місяць, але зараз ця ситуація розтягнулась на 5 місяців уже.

Вони не мають ніякої спроможності вирішити це питання. Звичайно, вони можуть брати звідки завгодно. Ми вже бачили влітку найманців "Вагнера", яких вони брали в Сирії або інших країнах, бо це точно не були росіяни. Нашим військовим байдуже кого вбивати, якщо вони вдерлись на нашу територію,

– наголосив секретар РНБО.

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