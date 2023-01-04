Такий напис з'явився у рухомому рядку автовокзалу Борисова. Про це розповів радник лідерки білоруської опозиції Світлани Тихановської Франак В'ячорка.

До речі Звичайно, загроза є, – голова ДПСУ оцінив ймовірність наступу окупантів з Білорусі у січні

Так, на табличці автовокзалу є заклик до військкомату. Так звана "повістка" для всіх.

Всім громадянам чоловічої статі від 18 до 60 років з’явитися до військового комісаріату для уточнення даних,

– пише у рухомому рядку.

Зазначимо, офіційний Мінськ не оголошував мобілізацію в країні, але є численні факти, що цей процес відбувається приховано. В'ячорка зазначив, що активісти продовжують збір інформації про можливе втягнення білорусів на війну.

Загроза наступу з Білорусі: що відомо