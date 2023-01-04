Такий напис з'явився у рухомому рядку автовокзалу Борисова. Про це розповів радник лідерки білоруської опозиції Світлани Тихановської Франак В'ячорка.
До речі Звичайно, загроза є, – голова ДПСУ оцінив ймовірність наступу окупантів з Білорусі у січні
Так, на табличці автовокзалу є заклик до військкомату. Так звана "повістка" для всіх.
Всім громадянам чоловічої статі від 18 до 60 років з’явитися до військового комісаріату для уточнення даних,
– пише у рухомому рядку.
Зазначимо, офіційний Мінськ не оголошував мобілізацію в країні, але є численні факти, що цей процес відбувається приховано. В'ячорка зазначив, що активісти продовжують збір інформації про можливе втягнення білорусів на війну.
Загроза наступу з Білорусі: що відомо
- На території Білорусі перебувають понад 10 тисяч російських військових. У ДПСУ наголошують, що загроза наступу є, але ситуацію контролюють.
- Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко 1 січня підписав указ, де оголосив 2023 рік "роком миру та творення".
- Секретар РНБО Олексій Данілов пояснив, що указ продемонстрував – білоруський диктатор не хоче воювати, бо це буде смертю для його режиму.
- Білоруський опозиціонер Павло Латушко розповів, що Лукашенко та Путін готуються до розміщення тактичної ядерної зброї на території Білорусі.