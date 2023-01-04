Такая надпись появилась в движущейся строке автовокзала Борисова. Об этом рассказал советник лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской Франак Вячорка.

Кстати говоря Конечно, угроза есть, – глава ГНСУ оценил вероятность наступления оккупантов из Беларуси в январе

Так, на табличке автовокзала есть призыв к военкомату. Так называемая "повестка" для всех.

Всем гражданам мужского пола от 18 до 60 лет явиться в военный комиссариат для уточнения данных,

– пишет в движущейся строке.

Отметим, официальный Минск не объявлял мобилизацию в стране, но есть многочисленные факты, что этот процесс сокрыт. Вячорка отметил, что активисты продолжают сбор информации о возможном вовлечении белорусов в войну.

Угроза наступления из Беларуси: что известно