Отмечается, что указ подписан "в целях консолидации белорусского народа, укрепления в обществе идей мира и творческого труда как главных условий развития белорусского государства", пишет 24 Канал.

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В Беларуси собрались продвигать "мирные инициативы"

2023 год объявлен годом мира и созидания. Соответствующий указ №1 от 1 января 2023 подписал глава государства Александр Лукашенко,

– сказано в сообщении.

В указе Лукашенко говорится, что ключевыми направлениями в 2023 году будут усовершенствование системы военно-патриотического воспитания населения, продвижение мирных инициатив граждан и общественности, содействие межконфессиональному диалогу, обеспечивающему мир и согласие в белорусском обществе, демонстрация преимуществ белорусской экономической модели в условиях глобальной турботы, позиционирование творческого труда как главного условия развития белорусского государства"

Согласно документу, это позволит "укрепить восприятие Беларуси как островка мира" и станет "белорусским ответом на милитаризацию в европейском регионе".

Данилов объяснил, что означает жест Лукашенко

Секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире телемарафона объяснил, что означает указ Лукашенко. Он подчеркнул, что участие Беларуси в войне против Украины – это смерть белорусского режима и системы, построенной Лукашенко.

"Лукашенко это понимает, поэтому у него нет желания воевать с Украиной. Он понимает, что получит то же самое, что получила Россия, Путин и все входившие в Украину войска, в том числе из Беларуси", – сказал Данилов.

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