По просьбе прокомментировать визит Путина в Минск, представитель Белого дома Карин Жан Пьер сказала, что США внимательно следят за ситуацией.
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Белый дом следит за стратегией России
Представитель администрации США сказала, что роль Беларуси в российской агрессии беспокоит Белый дом давно.
Она подчеркнула, что режим в Минске уже позволил Кремлю вести войну против Украины со своей территории, которую Россия использует в качестве плацдарма для своих войск.
Мы продолжаем внимательно следить за стратегией применения силы Россией. Это то, что мы делали и будем дальше делать, в том числе в Беларуси,
– сказала Карин Жан Пьер.
Она добавила, что США остаются в тесном контакте с Украиной, которая сейчас дает отпор российской агрессии.
Что известно о встречах Путина и Лукашенко
- 19 декабря Путин прилетел в Минск и провел переговоры с Путиным. Украинские власти убеждены, что российский диктатор будет склонять Беларусь к прямому участию в войне.
- Советник главы ОП Михаил Подоляк считает, что диктаторы обсуждали не только это. По его мнению, Путин планирует превратить Беларусь в часть России юридически.
- В разведке предположили, что Кремль хочет взять максимум от белорусских вооруженных сил, чтобы усилить свою существенно ослабленную армию.
- Лукашенко сказал, что во время переговоров были одобрены "определенные решения", а Путин сообщил, что обсудил с Лукашенко создание единой оборонной сферы между странами.
- Также было сказано, что Россия и Беларусь договорились продолжать практику совместных военных учений и якобы желают заниматься созданием новой военной техники.