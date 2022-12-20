На прохання прокоментувати візит Путіна до Мінська, речниця Білого дому Карін Жан П'єр сказала, що США уважно стежать за ситуацією.

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Білий дім стежить за стратегією Росії

Представниця адміністрації США сказала, що роль Білорусі в російській агресії турбує Білий дім давно.

Вона наголосила, що режим у Мінську вже дозволив Кремлю вести війну проти України зі своєї території, яку Росія використовує як плацдарм для своїх військ.

Ми продовжуємо уважно стежити за стратегією застосування сили Росією. Це те, що ми робили й надалі робитимемо, у тому числі в Білорусі,

– сказала Карін Жан П'єр.

Вона додала, що США залишаються в тісному контакті з Україною, яка зараз дає відсіч російській агресії.

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