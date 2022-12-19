Це перший за 3 роки візит Путіна до Мінська. Сам Лукашенко заявляв, що це стало "відповіддю на змінну ситуацію у світі". Далі 24 канал зібрав все, що відомо про переговори.

До речі Зустріч Путіна з Лукашенком: що обговорили президенти

Свіжі заяви диктаторів

Після закінчення зустрічі у широкому форматі Лукашенко зробив деякі заяви. За його словами, під час переговорів політики відійшли від урядових питань, але потім обговорили весь комплекс про білорусько-російські відносини. Самопроголошений президент сказав, що псхвалили певні рішення.

Вечір вже. Зате всі питання розглянули. Далі буде легше. Дякую велике. Я думаю, люди оцінять наші рішення, які ми тут прийняли на сьогоднішній день" та на стратегію,

– сказав Лукашенко.

Путін теж долав, що переговори нібито пройшли "дуже результативно".

Лукашенко побіг особисто зустрічати Путіна

Літак з Путіним приземлився в аеропорту "Мінськ" о 15:30 за місцевим часом. Це був борт Іл-96-300ПУ з реєстраційним номером RA-96022.

ЗМІ писали, що літак Путіна супроводжував винищувач, який підняли з аеродрому в Барановичах. У цей час в Мачулищах злетів гелікоптер Мі-8 ВПС РБ. Ймовірно, також задля безпеки диктатора. До речі, Лукашенко особисто пішов зустрічати главу Кремля. Путін привіз йому букет.



Путін привіз Лукашенку букет / Фото "Пул Первого"



Лукашенко сам пішов зустрічати Путіна / Фото "Пул первого"

Про що мали говоряти

Білоруські ЗМІ повідомляють, що програма переговорів Лукашенка та Путіна має бути насиченою. Спочатку була розмова у широкому складі. Туди долучили урядовців, керівників міністерств і відомств. Говорили про білорусько-російську інтеграцію. Вона тривала 2 години 35 хвилин.

Потім диктатори пішли говорити у форматі віч-на-віч. Мають обговорити ухвалені союзні програми:

про торговельно-економічної взаємодії,

спільні коопераційні проекти – акцент на імпортозаміщення,

Співпраця в енергетичній сфері,

Питанням безпеки та спільне реагування на виклики, що виникають.



Зустріч диктаторів / Фото з телеграм-каналу

Заяви Путіна та Лукашенка перед переговорами

Путін почав розказувати, що пріоритет у розвитку країн – економіка. Каже про новий рекорд у товарообігу Росії та Білорусі, який має досягнути 40 мільярдів доларів. Так званий "рекорд" не дивина, оскільки через західні санкції Росії просто нема з ким торгувати.

Лукашенко традиційно вбачались якісь загрози. Він сказав, що Білорусь та Росія, попри "деякі шорсткості", знаходять відповіді на всі погрози. Він радить Заходу "прислухається до голосу розуму".

Цікаво, що Лукашенко назвав Білорусь не сусідом, а союзником Росії. Він пояснив проведення зустрічі з Путіним неможливістю вирішення низки питань урядами двох країн без участі президентів.

Навіщо Путін прилетів до Лукашенка