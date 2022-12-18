Росія була змушена перевести свій оборонно-промисловий комплекс (ОПК) на посилену роботу. Кремль посилює навантаження на російський ОПК та планує збільшити держоборонзамовлення у 2023 році.

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Росія хоче ще більше використовувати ресурси Білорусі

За даними білоруського підпілля, росіяни намагаються отримати контроль ще й над білоруським ОПК. Зокрема, ця тема була однією з тих, яку обговорював міністр оборони Росії Сєргєй Шойгу під час свого візиту до Білорусі на початку грудня.

Можливість повноцінно використовувати білоруський ОПК може стати "розмінною монетою" під час перемовин Путіна та Лукашенку в Мінську, що планується на 19 грудня.

Путін тисне на Лукашенка щодо повноцінного втягнення військових Білорусі у війну в Україні. Цей крок з боку Лукашенка малоймовірний, хоча білоруська армія продовжує обслуговувати російські війська.

Не виключено, що Лукашенко буде готовий на поступки щодо контролю над білоруським ОПК під час перемовин з Путіним, щоб не відправляти свої війська в Україну.

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