Радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк розповів в ефірі телемарафону, що саме це збирається робити Путін під час візиту до Білорусі.
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Водночас радник вважає, що на сьогодні статус Путіна уже не той, щоб диктувати якісь умови і просити щось.
Путін не у тій іпостасі, щоб диктувати комусь умови. Так, він іще сподівається закінчити війну на своїх "умовах"… Людина, слабка з точки зору інтелектуальної спроможності, геть відірвана від реальності,
– зазначив Подоляк.
Диктатор "потопить" Білорусь
Він додав, що Путін хоче, щоби Білорусь "загинула як держава з точки зору політичної".
Порядок денний зустрічі абсолютно банальний: максимальна підтримка Білоруссю наступу у будь-якому вигляді. Це можуть бути й інформаційні кампанії, і тренувальні заходи чи, навіть, сухопутне вторгнення,
– вважає радник.
Головне про новий наступ: які ризики
- У Білорусі регулярно відбувається пересування техніки й військ. Також на білоруський аеродром перемістили літак далекого радіолокаційного виявлення А-50У.
- У Міноборони Британії вважають, що Білорусь відіграла ключову роль у забезпеченні наступу Росії на Київ 24 лютого 2022 року. Однак білоруські війська, які проводять навчання, та російські підрозділи наразі навряд чи становлять силу, здатну здійснити новий успішний наступ на північ України.
- Такої ж думки аналітики американського вивчення війни. Там вважають, що росіяни не сформували в Білорусі ударні групи, що є необхідних для нападу на Північ України.