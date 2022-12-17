Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк рассказал в эфире телемарафона, что именно это собирается делать Путин во время визита в Беларусь.
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В то же время советник считает, что сегодня статус Путина уже не тот, чтобы диктовать какие-то условия и просить что-то.
Путин не в той ипостаси, чтобы диктовать кому-то условия. Да, он еще надеется закончить войну на своих "условиях"… Человек, слабый с точки зрения интеллектуальной способности, оторван от реальности,
– отметил Подоляк.
Диктатор "утопит" Беларусь
Он добавил, что Путин хочет, чтобы Беларусь "погибла как государство с точки зрения политической".
Повестка дня встречи абсолютно банальна: максимальная поддержка Беларусью наступления в любом виде. Это могут быть и информационные кампании, и тренировочные мероприятия или даже сухопутное вторжение,
– считает советник.
Главное о новом наступлении: какие риски
- В Беларуси регулярно происходит передвижение техники и войск. Также на белорусский аэродром переместили самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50У.
- В Минобороны Великобритании считают, что Беларусь сыграла ключевую роль в обеспечении наступления России на Киев 24 февраля 2022 года. Однако белорусские войска, которые проводят учения, и российские подразделения вряд ли составляют силу, способную осуществить новое успешное наступление на север Украины.
- Такого же мнения аналитики американского изучения войны. Там считают, что россияне не сформировали в Беларуси ударные группы, необходимые для нападения на Север Украины.