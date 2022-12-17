Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк рассказал в эфире телемарафона, что именно это собирается делать Путин во время визита в Беларусь.

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В то же время советник считает, что сегодня статус Путина уже не тот, чтобы диктовать какие-то условия и просить что-то.

Путин не в той ипостаси, чтобы диктовать кому-то условия. Да, он еще надеется закончить войну на своих "условиях"… Человек, слабый с точки зрения интеллектуальной способности, оторван от реальности,

– отметил Подоляк.

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Он добавил, что Путин хочет, чтобы Беларусь "погибла как государство с точки зрения политической".

Повестка дня встречи абсолютно банальна: максимальная поддержка Беларусью наступления в любом виде. Это могут быть и информационные кампании, и тренировочные мероприятия или даже сухопутное вторжение,

– считает советник.

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