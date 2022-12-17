На думку фахівців з Інституту з вивчення війни, Путін вирушить до Білорусі не просто так. Він намагатиметься тиснути на Лукашенка, щоб він пішов на поступки російсько-білоруської інтеграції.

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Путін не був у Мінську кілька років

Як зазначають укладачі звіту, востаннє Путін зустрічався з Лукашенком у Мінську ще у 2019 році. Цього разу диктатор з Кремля летить, щоб обговорити питання російсько-білоруської інтеграції, неуточнені військово-політичні питання, а також реалізацію союзних програм.

Нагадаємо, що союзна держава – це наднаціональна угода, яку уклали у 1997 році. Її мета – федеративна інтеграція Росії та Білорусі у рамках спільної структури. Росії цей процес вигідний, адже дозволяє встановлювати контроль над Білоруссю та ручним президентом Лукашенком.

Лукашенко знає, чого прагне Путін

Аналітики зауважили, що Лукашенко уже займається створенням інформаційних умов. Їхня мета – відхилити російські інтеграційні вимоги. Додамо, що відповідні дії самопроголошений президент робить ось уже кілька десятиліть.

Лукашенко чітко підкреслив, що "ніхто, крім нас, не керує Білоруссю". І що країна готова будувати відносини з Росією. Але вони, наголосив диктатор, "завжди повинні виходити з того, що ми суверенна та незалежна держава".

Водночас постає питання, чи зможе Путін таки дотиснути Лукашенка цього разу. Зауважимо, що за понад 9 місяців диктатор з Кремля не знайшов тих важелів впливу, які б змусили білоруських військових відправлятися на війну проти України.

Візит Путіна і відновлення наступу

Аналітики не виключають того факту, що візит Путіна до Білорусі пов'язаний з прагненням відновити наступ взимку 2023 року. Мовиться про просування військ на Північ, зокрема – на Київ.

Водночас в Інституті оцінюють російське вторгнення з Білорусі, як малоймовірне, але таки можливе. Мало шансів на те, що білоруські сили підуть в атаку. Якщо вони й наважаться це зробити, то не без російської ударної сили.

Достеменно невідомо, чи відправить Лукашенко своїх військових на фронт. Крім того, наразі не спостерігається формування російськими військовими ударного угруповання у Білорусі.

Зустріч стане психологічним тиском

Слід розуміти також, що у зустрічі Путіна з Лукашенком є ще одна мета. Мовиться про бажання зламати волю України, а також готовність Заходу підтримувати її.

Візит диктатора з Кремля до Мінська покликаний переконати українців і мешканців Заходу, що Росія таки нападе з Білорусі. Перманентні обстріли Києва та натяки на відновлення наступу, наголошують в Інституті, – частина інформаційної операції.

Як зазначають укладачі звіту, відповідні закиди навряд зламають українську волю до боротьби. Але у Кремлі можуть ставити ставки не на це. Вони, ймовірно, прагнуть переконати Захід. Мовляв, Україна вже не зможе змінити ситуацію на лінії фронту, та й сама війна зайшла в глухий кут. Але в Інституті зауважили, що в нашої держави хороші шанси повернути значну частину захопленої території. І статися це може найближчими місяцями.

Нагадаємо, що напередодні генсек НАТО Єнс Столтенберг наголосив на тому, що Путін готується до тривалої війни в Україні. Він також підкреслив, що у планах диктатора з Кремля – нові наступи. За його словами, Москва готова зазнавати ще більше втрат у війні проти нашої держави.