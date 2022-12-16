Таку думку 24 каналу висловив військовий експерт, головний редактор Defence Express Олег Катков. Раніше повідомлялось про те, для чого Путін їде в Білорусь.
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У Білорусі постійно щось відбувається
Катков розповів, що хотілось би від зустрічі 2 диктаторів недалеко від кордону з Україною чекати "бавовну". Звісно, вірогідність того, що на півночі знову відкриється білоруський фронт не нульова. Однак там з весни постійно відбуваються перевірки боєготовності військ, раптові чи планові навчання тощо.
Усе ж у Генштабі вже заявили, і це певний маркер,
– зазначив військовий експерт.
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Ударного угруповання в Білорусі немає
Він продовжив, що наразі в Білорусі немає ударного угруповання. Там немає штурмовиків, винищувачів, гелікоптерів, аби можна було говорити про серйозну підготовку до наступу. Крім того, немає підготовки наземної інфраструктури, яку б помітили зокрема літаки НАТО, що працюють на кордоні Білорусі.
"Зараз на території Білорусі перебувають 11,5 тисяч військових Росії, а Лукашенко планував розмістити 25 тисяч. Утім це знову ж таки не означає нелогічні дії Кремля, бо вона приймається з політичної, а не військової точки зору. Деякі фактори можуть бути розглянуті, як причина, а чому б не відправити людей на убій", – зауважив головний редактор Defence Express.
Зустріч Путіна з Лукашенком: що відомо
- Російський диктатор збирається до свого білоруського колеги. У Мінську Владіміра Путіна разом з делегацією чекають 19 грудня.
- Лукашенко досі маневрує між немилістю Путіна і вступом у війну. Росія намагається створити можливості нападу для Білорусі, попри опір її владних кіл і населення.
- Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко оголосив про перевірку боєздатності своїх військ. Через це знову активізували розмови щодо загрози ймовірного наступу на Україну з Півночі.