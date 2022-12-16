Такое мнение 24 каналу выразил военный эксперт, главный редактор Defence Express Олег Катков. Ранее сообщалось о том, для чего Путин уезжает в Беларусь.

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В Беларуси постоянно что-то происходит

Катков рассказал, что хотелось бы от встречи 2 диктаторов недалеко от границы с Украиной ждать "хлопок". Конечно, вероятность того, что на севере снова откроется белорусский фронт, не нулевая. Однако там с весны постоянно проходят проверки боеготовности войск, внезапные или плановые учения.

Все же в Генштабе уже заявили, и это определенный маркер,

– отметил военный эксперт.

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Ударной группировки в Беларуси нет

Он продолжил, что в настоящее время в Беларуси нет ударной группировки. Там нет штурмовиков, истребителей, вертолетов, чтобы можно было говорить о серьезной подготовке к наступлению. Кроме того, нет подготовки наземной инфраструктуры, которую заметили бы в частности самолеты НАТО, работающие на границе Беларуси.

"Сейчас на территории Беларуси находятся 11,5 тысячи военных России, а Лукашенко планировал разместить 25 тысяч. Впрочем, это опять же не означает нелогические действия Кремля, потому что она принимается с политической, а не военной точки зрения. Некоторые факторы могут быть рассмотрены, как причина, а почему бы не отправить людей на убийство», – заметил главный редактор Defence Express.

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