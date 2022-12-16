Об этом на онлайн-трансляции канала "Фейгин Live" рассказал советник Офиса Президента Алексей Арестович, сообщает 24 канал. По его словам, Лукашенко до сих пор маневрирует между немилостью Путина и вступлением в войну.

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Однако Алексей Арестович подчеркнул, что существует большая разница в оценке возможностей и оценке намерений.

Сопротивление Беларуси

Россия пытается создать возможности нападения на Беларусь, несмотря на сопротивление ее властных кругов и населения.

Конечно, для них (россиян – 24 канал) было бы выгодно напасть с территории Беларуси и втянуть вооруженные силы Беларуси или пограничников непосредственно в войну. Но их руководство в лице Лукашенко активно сопротивляется,

– заявил Арестович.

По словам Арестовича, Лукашенко сопротивляется по привычной схеме. Он интригует на международной арене, пытаясь перебалансировать влияние России влиянием НАТО, Китая, Европы. С другой стороны, Беларусь проводит мероприятия, чтобы отчитаться России, мол, там бригаду отправили на границу с Украиной, народное ополчение создают, роют рвы и т.д.

Это привело и к предположению украинских военных наблюдателей о возможном нападении, сказал Арестович.

Хотеть – не значит могти

"Хотеть и мочь – это две разные категории. До "мочь" им еще очень далеко", – заверил Арестович.

Он обратил внимание, что в Беларуси нет военной группировки, а на ее создание уйдет как минимум полтора – два месяца. Но и создание группировки – это лишь появление возможности, не гарантирующей ее использование.

К тому же, во время подготовки на Беларусь может повлиять много дополнительных факторов. События на юге и востоке могут легко изменить планы Путина по Беларуси и Киеву.

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Реальной угрозы нет

Советник Офиса Президента отметил, что возможны провокации, но даже обстрелы из Беларуси пока Лукашенко не допускает. Белорусские военные воевать не хотят, население против вовлечения в эту войну, они откровенно саботируют.

Непосредственной угрозы из Беларуси сейчас нет, даже от российской армии,

– подчеркнул Арестович.

Если угроза станет реальнее, никто из украинского руководства и экспертов не скроет этого, и будут приняты все необходимые меры, заверил Арестович.

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