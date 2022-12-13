Соответствующую информацию сообщила 13 декабря мониторинговая группа. По их данным, бригада двигается в направлении юго-востока от белорусского города Брест.
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Какая техника врага меняет месторасположение
Поступила информация о выдвижении из пункта постоянной дислокации подразделений 38-й отдельной десантно-штурмовой бригады (38-я отдельная десантно-штурмовая бригада, Брест). Сообщается о движении колонны военной техники бригады к юго-востоку от Бреста, по трассе Р17 до города Малорита, агрогородка Мокраны,
– говорится в сообщении.
По данным мониторинговой группы, она состоит из:
- не менее 25 бронетранспортеров БТР-80;
- 30 грузовиков МАЗ с личным складом и имуществом;
- трех буксированных автомобилем МЗКТ "Волат" минометов 120 калибров 2Б23 "Нона-М1";
- а также 2 топливозаправщиков;
- командно-штабной машины Р-1;
- 2 машин связи;
- не менее 5 машин пограничной службы Государственного пограничного комитета Белоруссии;
- машин скорой помощи и 2 полевых кухонь.
Как двигаются вражеские войска / Карта "Беларускі Гаюн"
Информацию о движении 38-й бригады подтвердил и так называемый председатель Брестского городского исполнительного комитета Александр Рогачук. Он заявил, что в Бресте будет передвигаться военная техника и личный состав 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады.
"Возможно временное ограничение движения граждан и транспорта по отдельным дорогам общего пользования и участкам местности", – заявил Рогачук.
По его данным, бригада за короткий срок имеет якобы:
- выдвинуться в назначенные районы;
- осуществить их инженерное оборудование;
- организовать его охрану и оборону;
- кроме того, навести мостовые переправы через реки Неман и Березина.
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Что известно о так называемых учениях Беларуси
- Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко постоянно в своих публичных выступлениях "поет" в унисон российской пропаганде.
- В частности, 13 декабря в министерстве обороны Беларуси заявили, что начали внезапную проверку боевой готовности. Однако это происходит не у границы с Украиной. Даже от устья реки Березина до границы с нашим государством еще 80 километров.
- Буквально 12 декабря представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко заявил, что ситуация со стороны Беларуси полностью контролируется. По данным Госпогранслужбы, количество вражеских подразделений на территории Беларуси не меняется, как и характер действий врагов.
- Поэтому по состоянию на 12 декабря нет прямой угрозы вторжения в Украину из Беларуси.