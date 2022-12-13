Відповідну інформацію повідомила 13 грудня моніторингова група. За їхніми даними, бригада рухається в напрямку південного сходу від білоруського міста Брест.
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Яка техніка ворога змінює місце розташування
Надійшла інформація про висунення з пункту постійної дислокації підрозділів 38-ї окремої десантно-штурмової бригади (38-ма окрема десантно-штурмова бригада, Брест). Повідомляється про рух колони військової техніки бригади на південний схід від Бреста, трасою Р17 до міста Малорита, агромістечка Мокрани,
– мовиться у повідомленні.
За даними моніторингової групи, вона складається з:
- не менше 25 бронетранспортерів БТР-80;
- 30 вантажівок МАЗ з особовим складом та майном;
- трьох буксированих автомобілем МЗКТ "Волат" мінометів 120 калібрів 2Б23 "Нона-М1";
- а також 2 паливозаправників;
- командно-штабної машини Р-1;
- 2 машин зв'язку;
- не менше 5 машин прикордонної служби Державного прикордонного комітету Білорусі;
- машин швидкої допомоги та 2 польових кухонь.
Як рухаються ворожі війська / Карта "Беларускі Гаюн"
Інформацію про рух 38 бригади підтвердив й так званий голова Брестського міського виконавчого комітету Алєксандр Рогачук. Він заявив, що у Бресті буде пересуватись військова техніка та особовий склад 38-ї окремої гвардійської десантно-штурмової бригади.
"Можливе тимчасове обмеження руху громадян та транспорту окремими дорогами загального користування та ділянками місцевості", – заявив Рогачук.
За його даними, бригада за короткий термін має нібито:
- висунутись у призначені райони;
- здійснити їхнє інженерне обладнання;
- організувати його охорону та оборону;
- окрім того, навести мостові переправи через річки Німан та Березина.
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Що відомо про так звані навчання Білорусі
- Самопроголошений президент Білорусі Алєксандр Лукашенко постійно у своїх публічних виступах "співає" в унісон російській пропаганді.
- Зокрема, 13 грудня в міністерстві оборони Білорусі заявили, що почали раптову перевірку бойової готовності. Проте це відбувається не біля кордону з Україною. Навіть від гирла річки Березина до кордону з нашою державою ще 80 кілометрів.
- Буквально 12 грудня речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко заявив, що ситуація зі сторони Білорусі повністю контрольована. За даними Держприкордонслужби, кількість ворожих підрозділів на території Білорусі не змінюється, як і характер дій ворогів.
- Тож, станом на 12 грудня, немає прямої загрози вторгнення в Україну з Білорусі.