Попри те, що в Інституті з вивчення війни повторний напад називають малоймовірним, однак Україна та, зокрема, Збройні Сили повинні бути готовими до всього. Речник Державної природної служби Андрій Демченко в ефірі національного телемарафону констатував, що Росія не облишить своїх загарбницьких планів.

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Кількість окупантів на кордоні незмінна

За словами представника ДПСУ, Україна добре пам'ятає, звідки відбувалось вторгнення 24 лютого. Тоді Білорусь "люб'язно" відкрила свій кордон, аби підрозділи Росії зайшли на нашу територію. Саме тому укріплення позицій української армії відбувається по всій зоні протяжності північного кордону – від Волині та аж до Чернігова.

Водночас Демченко зауважив, що кількість ворожих підрозділів на території Білорусі залишається незмінною. Окрім того, не змінюється характер дій окупантів, через що доводиться говорити про відсутність на цей момент прямої загрози вторгнення.

Ситуація повністю контрольована. Ми розуміємо, що біля нашого кордону розташовується певна кількість підрозділів сил Білорусі, але вони як і були раніше на "посиленні" кордону, зазначаючи, що начебто Україна "є загрозою", так і зараз,

– сказав він.

Скільки російських "мобіків" на території Білорусі

Демченко навів статистику Генерального штабу Збройних Сил та констатував, що близько 9 тисяч російських військових перебувають на території держави диктатора Лукашенка. Але вони не становлять загрози.

На цей момент ударного угрупування, яке було б сформоване, чи то з підрозділів Росії, чи то з долученням підрозділів Білорусі, – немає. тобто немає загрози, щоб зараз відбулось вторгнення на будь-якому напрямку,

– наголосив речник.

Варто також сказати, що упродовж включення речник Держприкордонслужби декілька разів підкреслив, що Білорусь є тою державою, яка допомагає Росії вбивати українців. І, попри відсутність ознак вторгнення, слід бути напоготові та не втрачати пильність.

Нагадаємо, найвірніший пес Путіна Александр Лукашенко почав проводити підготовку до мобілізації – або так зване "уточнення даних військового обліку". Громадяни Білорусі починають отримувати "кольорові повістки". Це може свідчити про те, що незабаром військовозобов'язаних, ймовірно, відправлять на фронт.