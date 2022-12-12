Аналітики Інституту вивчення війни заявили, що у цих інформаційних операцій є конкретна мета.
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Фахівці констатують, що російські офіційні особи постійно проводять інформаційні операції, припускаючи, що білоруські звичайні війська можуть приєднатися до російського вторгнення в Україну. Іноді цим інформаційним операціям підіграє і сам Лукашенко.
Метою цих зусиль є притиснути українські сили до білоруського кордону, щоб не дати їм змоги посилити українські операції в інших частинах театру військових дій,
– зазначили в Інституті вивчення війни.
Чи може Білорусь долучитися до війни проти України
На думку аналітиків, Білорусь малоймовірно вторгнеться в Україну у найближчому майбутньому, незалежно від перебігу цих інформаційних операцій. Ба більше, білоруська інтервенція в Україні не зможе зробити більше, ніж тимчасово відволікти українські сухопутні війська від інших частин театру бойових дій, враховуючи вкрай обмежену ефективну бойову силу, яка є в розпорядженні Мінська.
"Зусилля Кремля щодо тиску на Білорусь є частиною довгострокових зусиль, спрямованих на закріплення подальшого контролю над Білоруссю", – мовиться у звіті.
Тож, як ми бачимо, Росія регулярно намагалася використовувати свій вплив на білоруську безпеку та військові справи, щоб чинити тиск на Білорусь з метою підтримки російського вторгнення в Україну.
Яку зараз роль відіграє Білорусь у війні
- Білорусь вже є учасником війни, адже ще до війни Росії Лукашенко запропонував білоруську територію російським військам для початкового етапу російського вторгнення в Україну.
- Білоруська територія надала критично важливі наземні лінії зв'язку російським збройним силам під час їхнього невдалого наступу на Київ та їхнього подальшого відходу з півночі України.