Аналітики Інституту вивчення війни заявили, що у цих інформаційних операцій є конкретна мета.

Важливо Нацистські напади: бурятський активіст розповів, як росіяни ставляться до нацменшин

Фахівці констатують, що російські офіційні особи постійно проводять інформаційні операції, припускаючи, що білоруські звичайні війська можуть приєднатися до російського вторгнення в Україну. Іноді цим інформаційним операціям підіграє і сам Лукашенко.

Метою цих зусиль є притиснути українські сили до білоруського кордону, щоб не дати їм змоги посилити українські операції в інших частинах театру військових дій,

– зазначили в Інституті вивчення війни.

Чи може Білорусь долучитися до війни проти України

На думку аналітиків, Білорусь малоймовірно вторгнеться в Україну у найближчому майбутньому, незалежно від перебігу цих інформаційних операцій. Ба більше, білоруська інтервенція в Україні не зможе зробити більше, ніж тимчасово відволікти українські сухопутні війська від інших частин театру бойових дій, враховуючи вкрай обмежену ефективну бойову силу, яка є в розпорядженні Мінська.

"Зусилля Кремля щодо тиску на Білорусь є частиною довгострокових зусиль, спрямованих на закріплення подальшого контролю над Білоруссю", – мовиться у звіті.

Цікаво! В інституті раніше казали, що Кремль посилив тиск на президента Білорусі Олександра Лукашенка з метою формалізації інтеграції Білорусі до Союзної держави після білоруських протестів 2020 і 2021 років. Росія, зокрема, прагнула створити постійне військове базування в Білорусі та встановити прямий контроль над білоруськими військовими.

Тож, як ми бачимо, Росія регулярно намагалася використовувати свій вплив на білоруську безпеку та військові справи, щоб чинити тиск на Білорусь з метою підтримки російського вторгнення в Україну.

Яку зараз роль відіграє Білорусь у війні