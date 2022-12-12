Про це повідомили розслідувачі Беларускі Гаюн. Так, військово-пропагандистські канали заявили про початок чергового етапу бойового злагодження так званого спільного регіонального угрупування військ Росії та Білорусі.

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Окупанти перемістили свою техніку

Як стало відомо, пропагандисти анонсували рух колон з військовою технікою дорогами країни і повідомляється, що вже 12 грудня перша колона з технікою збройних сил Росії висунулась з району полігону "Обуз-Ліснівський" (Барановичський район, Брестська область) у бік полігону "Брестський" (Брестський район, Брестська область).

Так, загарбники переміщують ближче до кордону з Україною 24 одиниці військової техніки, включаючи 4 трали з танками Т-80, мінометну батарею, машини зв'язку, інженерну техніку.

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Раніше колишній співробітник СБУ та експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак розповів, що вибухи на військових аеродромах добряче сколихнули росіян. Так, поки окупанти не з'ясують, що це взагалі прилетіло, як так сталося та як цьому протидіяти, вони будуть змушені перемістити свої стратегічні бомбардувальники в інші місця.

Окрім цього, у соцмережах вже в паніці пишуть, що потрібно розселити людей, які проживають поблизу аеродромів, влаштувати масові перевірки та організувати мобільні патрулі.