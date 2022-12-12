Про це заявили аналітики Інституту вивчення війни. Через те, що Олександр Лукашенко накачує Росію зброєю, військовий потенціал самої Білорусі залишається вкрай низьким.

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Фахівці ISW розповіли, що Білорусь передала вже величезну кількість зброї країні-агресорці, зокрема:

122 танки Т-72А,

211 одиниць військової техніки, зокрема 98 танків Т-72А і 60 БМП-2.

Підтверджена передача 98 танків Т-72 становить при близно 18% білоруського інвентарю активних основних бойових танків, згідно зі звітом Міжнародного інституту стратегічних досліджень про військовий баланс за 2021 рік. Незрозуміло, чи є 98 переданих танків частиною 122 танків, призначених для модернізації, чи це окрема колекція техніки,

– додали аналітики.

Білорусь не має можливості виробляти власні бойові броньовані машини, що робить передачу цієї техніки російським військам довгостроковим обмеженням матеріального потенціалу білоруських механізованих сил для участі в бойових діях в Україні.

Білорусь також, ймовірно, скорочує свої запаси артилерійських боєприпасів шляхом передачі боєприпасів російським військовим. Наші розвідники повідомили, що Білорусь передавала 122 і 152-міліметрові артилерійські боєприпаси російським збройним силам протягом жовтня і листопада.

Росія та Білорусь намагаються приховати реальну картину

Білоруські офіційні особи, ймовірно, намагаються приховати кількість військової техніки, яку вони відправляють до Росії для підтримки її вторгнення в Україну.

Білоруська влада намагається перешкодити західним і українським розвідувальним службам повністю оцінити масштаби передачі білоруської військової техніки до Росії,

– мовиться у звіті.

Водночас аналітики попереджають, що Білорусь може відправляти більшу кількість військової техніки російським військам.

Раніше в ISW також запевнили, що Білорусь малоймовірно вторгнеться в Україну у найближчому майбутньому, незалежно від перебігу цих інформаційних операцій.