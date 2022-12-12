Об этом заявили аналитики Института изучения войны. Поскольку Александр Лукашенко накачивает Россию оружием, военный потенциал самой Беларуси остается крайне низким.
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Специалисты ISW рассказали, что Беларусь передала уже огромное количество оружия стране-агрессорке, в частности:
- 122 танка Т-72А,
- 211 единиц военной техники, в том числе 98 танков Т-72А и 60 БМП-2.
Подтвержденная передача 98 танков Т-72 составляет при около 18% белорусского инвентаря активных основных боевых танков, согласно отчету Международного института стратегических исследований о военном балансе за 2021 год. Непонятно, есть 98 переданных танков частью 122 танков, предназначенных для модернизации, или это отдельная коллекция техники,
– добавили аналитики.
У Беларуси нет возможности производить собственные боевые бронированные машины, что делает передачу этой техники российским войскам долгосрочным ограничением материального потенциала белорусских механизированных сил для участия в боевых действиях в Украине.
Белорусь также, вероятно, сокращает свои запасы артиллерийских боеприпасов путем передачи боеприпасов российским военным. Наши разведчики сообщили, что Беларусь передавала 122 и 152-миллиметровые артиллерийские боеприпасы российским вооруженным силам в течение октября и ноября.
Россия и Беларусь пытаются скрыть реальную картину
Белорусские официальные лица, вероятно, пытаются скрыть количество военной техники, которое они отправляют в Россию для поддержания ее вторжения в Украину.
Белорусские власти пытаются помешать западным и украинским разведывательным службам полностью оценить масштабы передачи белорусской военной техники в Россию,
– говорится в отчете.
В то же время, аналитики предупреждают, что Беларусь может отправлять большее количество военной техники российским войскам.
Ранее в ISW также заверили, что Беларусь маловероятно вторгнется в Украину в обозримом будущем, независимо от течения этих информационных операций.