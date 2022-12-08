Про це 24 каналу розповів колишній співробітник СБУ та експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак. За його словами, Київ офіційно не визнає, що причетний до цієї атаки. Але й нічого не спростовує.

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Така "бавовна" серйозно вдарила по самовпевненості окупантів. Це – дійсно чудовий удар.

Цей приліт. Він, я переконаний, прибив росіян. Їх роками годували, що в них найкраща система ППО, там справжні "вундервафлі". І тут щось злітає з території України, летить 600 – 700 кілометрів і влучає точно в ціль,

– зазначив Ступак.

Росіяни вже панікують через такі вибухи

Як наголошує Ступак, поки росіяни не з'ясують, що це взагалі прилетіло, як так сталося та як цьому протидіяти, вони будуть змушені перемістити свої стратегічні бомбардувальники в інші місця.

Болючий удар для росіян – Ступак про вибухи на аеродромах: дивіться відео

В російських пабліках у соцмережах вже в паніці пишуть, що потрібно розселити людей, які проживають поблизу аеродромів, влаштувати масові перевірки та організувати мобільні патрулі. Зрозуміло, що ця атака стала особливо болісною для окупантів.

Цей удар без перебільшення був дійсно болючим для росіян. Вони довго будуть з'ясовувати, що це за історія. А такі літаки важко відновляти. Це ще радянський виріб. Його потрібно зняти з бойових завдань, відвезти в ангар. Думаю, що щонайменше місяць він там перебуватиме. А це ми ще не знаємо, які там пошкодження всередині. Тому, можливо, й 2-3-4 місяці,

– наголосив Ступак.

Вибухи на аеродромах в Росії: коротко