Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі телемарафону зазначив, що найближчим часом кількість вибухів у Росії може збільшитися. Про це пише 24 канал.

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"Бавовни" в Росії буде більше

Коментуючи нещодавню "бавовну" в Росії, Подоляк припустив, що країна-терористка "втрачає керованість процесами"на своїй території. Він запевняє, що росіяни побачили, що кремлівський режим не гарантує їхню безпеку, "починають дедалі більше хаотизуватися, відбуваються саботажі, розвалюється керованість силовою вертикаллю в РФ".

За словами Михайла Подоляка, на цьому фоні виявляється, що на російських об'єктах стратегічної авіації немає охорони. також він наголосив, що Росія через санкції не може купити запчастини і відремонтувати пошкоджену техніку.

Кількість ексцесів не тільки на стратегічних об'єктах, а й на нафтобазах, на якихось складах, у військових частинах значно збільшуватиметься, бо є внутрішня агресія… Такі інциденти збільшуватимуться в дуже і дуже великій кількості буквально завтра, післязавтра тощо,

– сказав Подоляк.

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