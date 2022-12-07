Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі телемарафону зазначив, що найближчим часом кількість вибухів у Росії може збільшитися. Про це пише 24 канал.
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"Бавовни" в Росії буде більше
Коментуючи нещодавню "бавовну" в Росії, Подоляк припустив, що країна-терористка "втрачає керованість процесами"на своїй території. Він запевняє, що росіяни побачили, що кремлівський режим не гарантує їхню безпеку, "починають дедалі більше хаотизуватися, відбуваються саботажі, розвалюється керованість силовою вертикаллю в РФ".
За словами Михайла Подоляка, на цьому фоні виявляється, що на російських об'єктах стратегічної авіації немає охорони. також він наголосив, що Росія через санкції не може купити запчастини і відремонтувати пошкоджену техніку.
Кількість ексцесів не тільки на стратегічних об'єктах, а й на нафтобазах, на якихось складах, у військових частинах значно збільшуватиметься, бо є внутрішня агресія… Такі інциденти збільшуватимуться в дуже і дуже великій кількості буквально завтра, післязавтра тощо,
– сказав Подоляк.
Вибухи в Росії: головне
- 5 грудня у Саратовській області пролунали вибухи на аеродромі "Енгельс". Росіяни переконані, що туди прилетів безпілотник, який пошкодив два бомбардувальники Ту-95.
- Також неспокійно було і на військовому аеродромі неподалік Рязані. Екстрені служби Росії повідомили, що там стався вибух на стоянці авіаційної техніки та спалахнув бензовоз. Внаслідок цього загинули 3 людини, ще 6 постраждали.
- Згодом "бавовна" трапилась на аеродромі у Курській області.
- Зазначимо, що вибухи пролунали саме на тих аеродромах, звідки російська військова авіація атакує Україну.
- Можна впевнено стверджувати, що безпілотники, які атакували російські аеродроми були українського виробництва. Є щонайменше дві версії, які "пташки" зробили "бавовну". Детальніше читайте за посиланням.