Про це 24 каналу розповів військовий оглядач Денис Попович. Зауважимо, що це лише припущення, оскільки офіційної інформації щодо походження "бавовни" наразі немає.

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Що могло стати причиною вибухів в Енгельсі

По-перше, вчора з'явилося повідомлення від Укроборонпрому щодо випробовувань безпілотника українського виробництва з дальністю дії до 1000 кілометрів. У концерні зазначили, що БпЛА перебуває вже фінальній стадії випробувань.

За словами військового оглядача, це лише умовне припущення, але можливо в цьому і полягало випробування безпілотника. Мовиться про подолання полів радіоелектронної боротьби ворога.

Друге питання – це робота диверсійних груп, які можливо було закинуто на територію Росії,

– припустив Попович.

У такий спосіб ДРГ могли здійснити напад на військовий аеродром росіян в Енгельсі. До того ж це продемонструвало, що "Енгельс" не так сильно захищений.

"Ці літаки стоять як на параді на злітно-посадкових смугах. Жодної оборони в них немає і росіяни, ймовірно, взагалі не розраховували, що хтось може їх дістати", – зауважив військовий оглядач.

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Зауважимо, що "Енгельс-2" – одна з найважливіших подібних баз у Росії. Там розміщені два полки стратегічних бомбардувальників, які є частиною російської тактики повітряного ядерного стримування.

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