Про це 24 каналу розповів військовий оглядач Денис Попович. Зауважимо, що це лише припущення, оскільки офіційної інформації щодо походження "бавовни" наразі немає.
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Що могло стати причиною вибухів в Енгельсі
По-перше, вчора з'явилося повідомлення від Укроборонпрому щодо випробовувань безпілотника українського виробництва з дальністю дії до 1000 кілометрів. У концерні зазначили, що БпЛА перебуває вже фінальній стадії випробувань.
За словами військового оглядача, це лише умовне припущення, але можливо в цьому і полягало випробування безпілотника. Мовиться про подолання полів радіоелектронної боротьби ворога.
Друге питання – це робота диверсійних груп, які можливо було закинуто на територію Росії,
– припустив Попович.
У такий спосіб ДРГ могли здійснити напад на військовий аеродром росіян в Енгельсі. До того ж це продемонструвало, що "Енгельс" не так сильно захищений.
"Ці літаки стоять як на параді на злітно-посадкових смугах. Жодної оборони в них немає і росіяни, ймовірно, взагалі не розраховували, що хтось може їх дістати", – зауважив військовий оглядач.
Попович припустив, що могло стати причиною вибухів в Енгельсі: дивіться відео
Вибухи на російських авіабазах: все, що відомо
- 5 грудня у російських телеграм-каналах з'явилася інформація про те, що на аеродром "Енгельс" прилетів якийсь безпілотник і пошкодив 2 ТУ-95. Камери відеоспостереження зафіксували там потужний вибух і, як наслідок, пожежу.
- Крім того, в цей день неспокійно було і на військовому аеродромі неподалік Рязані, що в Росії. Екстрені служби країни-агресорки повідомили, що там стався вибух на стоянці авіаційної техніки та спалахнув бензовоз. Внаслідок цього загинули 3 людини, ще 6 постраждали.
- Громадяни країни-агресорки вже почали бідкатись через масові вибухи в Росії. Вони не розуміють, чому в їхній країні не можуть організувати охорону воєнних об'єктів.