Завершити випробування безпілотника планують до кінця цього року. Про це в ефірі національного телемарафону повідомила речниця Укроборонпрому Наталія Сад.
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Український безпілотник на фінальній стадії випробувань
Сад зазначила, що низка етапів успішних випробувань нового українського безпілотника вже позаду. Тож Укроборонпром переходить до випробування під дією РЕБ – засобів радіолокаційної боротьби.
Після того, як ми успішно випробуємо безпілотник під дією РЕБ, ми сподіваємось, що зможемо перевірити його в бойовому застосуванні. Обіцяли до кінця цього року – намагаємося обіцянки дотриматися,
– підкреслила речниця.
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Ударний безпілотник / Укроборонпром
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