Це намагаються прискорити, розповів письменник, воїн і менеджер проєктів Державного концерну Укроборонпром Мартін Брест.

До речі Перші випробування пройшли успішно: коли полетить ударний безпілотник від Укроборонпрому

Коли покажуть безпілотник

Брест сподівається, що до Нового року безпілотник покажуть, але це не 100%. Принаймні, його презентують військовим на випробуваннях. Зокрема, вони вже отримали набагато більше технічної інформації, ніж можна оприлюднити.

За місяць чи за декілька місяців такі речі не будуються. Вони будуються довго. Ми максимально прискорюємо це питання,

– розповів Брест.

Яким буде апарат

Укроборонпром ще 17 жовтня повідомив, що завершує розробку українського ударного безпілотника. Це сталось після чергових атак Києва іранськими дронами-камікадзе.

Анонсували, що його дальність – 1000 кілометрів, вага бойової частини – 75 кілограмів.

Потім менеджер Укроборонпрому Олег Болдирєв привідкрив завісу, що перші випробування безпілотника пройшли успішно. Крім того, він зауважив, що цей дрон – не єдина розробка. Однак єдина, про яку вже стало відомо у публічному просторі.

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