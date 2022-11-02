Під час брифінгу менеджер Укроборонпрому Олег Болдирєв зауважив, що перші випробування БпЛА пройшли успішно. Він також зауважив, що "важка машина" здатна переносити 75 кілограмів бойового заряду. З його допомогою вдасться ефективно поповнювати статистику втрат ворога.

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Коли український дрон використають у бою

Наша важка машина (БпЛА – 24 канал) нашої розробки – це не єдина наша машина. Це машина, про яку ми вже сказали. Ми сказали "А" про неї, а саме: тисячі кілометрів та 75 кілограмів бойового навантаження… Така машина нормально полетить до кінця цього року,
– підкреслив він.

За його словами, безпілотник уже злітав і сідав. Злітна вага такого пристрою складає 200 кілограмів. Болдирєв додав, що побудували її згідно з завданням, яке озвучив на початку серпня Валерій Залужний. Покажуть відповідний комплекс, згідно з планами, до нового року. Його продемонструють єдиному замовнику, яким стали ЗСУ.

За словами Болдирєва, цей дрон – не єдина розробка. Але єдина, про яку вже стало відомо у публічному просторі. Тож очікуємо невдовзі на інші новинки, якими наші захисники та захисниці знищуватимуть ворога.

Тим часом Росія все щільніше затягує іранський зашморг. Адже без дронів і ракет з цієї країни Кремль не зможе продовжувати атакувати мирне населення України та її інфраструктуру.

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