Під час брифінгу менеджер Укроборонпрому Олег Болдирєв зауважив, що перші випробування БпЛА пройшли успішно. Він також зауважив, що "важка машина" здатна переносити 75 кілограмів бойового заряду. З його допомогою вдасться ефективно поповнювати статистику втрат ворога.

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Коли український дрон використають у бою

Наша важка машина (БпЛА – 24 канал) нашої розробки – це не єдина наша машина. Це машина, про яку ми вже сказали. Ми сказали "А" про неї, а саме: тисячі кілометрів та 75 кілограмів бойового навантаження… Така машина нормально полетить до кінця цього року,

– підкреслив він.

За його словами, безпілотник уже злітав і сідав. Злітна вага такого пристрою складає 200 кілограмів. Болдирєв додав, що побудували її згідно з завданням, яке озвучив на початку серпня Валерій Залужний. Покажуть відповідний комплекс, згідно з планами, до нового року. Його продемонструють єдиному замовнику, яким стали ЗСУ.

За словами Болдирєва, цей дрон – не єдина розробка. Але єдина, про яку вже стало відомо у публічному просторі. Тож очікуємо невдовзі на інші новинки, якими наші захисники та захисниці знищуватимуть ворога.

Тим часом Росія все щільніше затягує іранський зашморг. Адже без дронів і ракет з цієї країни Кремль не зможе продовжувати атакувати мирне населення України та її інфраструктуру.

Іран загрожує не лише Україні

Передовсім почнемо з реакції Пентагону на можливу передачу Іраном ракет Росії. У відомстві зауважили, що занепокоєні цим фактом. Водночас там додали, що наразі не володіють доказами, що це дійсно відбудеться. Але запевнили, що якщо це таки станеться, то США обіцяють рішучу відповідь.

В українській розвідці розповіли, коли росіяни можуть атакувати нашу державу іранськими ракетами. Речник ГУР Андрій Юсов припускає, що це станеться вже у листопаді. Водночас він зауважив, що наразі складно припустити, якою буде ефективність цих снарядів. Про це можна буде говорити лише після фактичного їх застосування.

Радник глави ОП Михайло Подоляк звернувся до світової спільноти. Він закликав її визнати Іран співучасником агресії в Європі. Адже фактично наша держава зараз протистоїть уже трьом: Росії, Білорусі та самому Ірану.

Додамо, що Іран загрожує не лише нашій державі, а й Саудівській Аравії. За прогнозами журналістів, він може на неї напасти. Відомо, що над деякими мечетями майорить червоний прапор помсти. Востаннє таке було у 2020 році, після чого країна завдала удару по базі США в Іраку.

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