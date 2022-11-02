Під час брифінгу менеджер Укроборонпрому Олег Болдирєв зауважив, що перші випробування БпЛА пройшли успішно. Він також зауважив, що "важка машина" здатна переносити 75 кілограмів бойового заряду. З його допомогою вдасться ефективно поповнювати статистику втрат ворога.
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Коли український дрон використають у бою
Наша важка машина (БпЛА – 24 канал) нашої розробки – це не єдина наша машина. Це машина, про яку ми вже сказали. Ми сказали "А" про неї, а саме: тисячі кілометрів та 75 кілограмів бойового навантаження… Така машина нормально полетить до кінця цього року,
– підкреслив він.
За його словами, безпілотник уже злітав і сідав. Злітна вага такого пристрою складає 200 кілограмів. Болдирєв додав, що побудували її згідно з завданням, яке озвучив на початку серпня Валерій Залужний. Покажуть відповідний комплекс, згідно з планами, до нового року. Його продемонструють єдиному замовнику, яким стали ЗСУ.
За словами Болдирєва, цей дрон – не єдина розробка. Але єдина, про яку вже стало відомо у публічному просторі. Тож очікуємо невдовзі на інші новинки, якими наші захисники та захисниці знищуватимуть ворога.
Тим часом Росія все щільніше затягує іранський зашморг. Адже без дронів і ракет з цієї країни Кремль не зможе продовжувати атакувати мирне населення України та її інфраструктуру.
Іран загрожує не лише Україні
- Передовсім почнемо з реакції Пентагону на можливу передачу Іраном ракет Росії. У відомстві зауважили, що занепокоєні цим фактом. Водночас там додали, що наразі не володіють доказами, що це дійсно відбудеться. Але запевнили, що якщо це таки станеться, то США обіцяють рішучу відповідь.
- В українській розвідці розповіли, коли росіяни можуть атакувати нашу державу іранськими ракетами. Речник ГУР Андрій Юсов припускає, що це станеться вже у листопаді. Водночас він зауважив, що наразі складно припустити, якою буде ефективність цих снарядів. Про це можна буде говорити лише після фактичного їх застосування.
- Радник глави ОП Михайло Подоляк звернувся до світової спільноти. Він закликав її визнати Іран співучасником агресії в Європі. Адже фактично наша держава зараз протистоїть уже трьом: Росії, Білорусі та самому Ірану.
- Додамо, що Іран загрожує не лише нашій державі, а й Саудівській Аравії. За прогнозами журналістів, він може на неї напасти. Відомо, що над деякими мечетями майорить червоний прапор помсти. Востаннє таке було у 2020 році, після чого країна завдала удару по базі США в Іраку.
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