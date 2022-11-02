Однак Міноборони США наразі не бачить ознак того, що Росія прагне отримати від Ірану дрони й ракети, щоб використати їх в Україні. Про це на брифінгу заявив речник Пентагону, бригадний генерал Патрик Райдер, передає 24 канал.

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Пентагон знає, що Іран надав Росії безпілотники. Найімовірніше, Москва проситиме ще.

Ми справді занепокоєні тим, що Росія також може прагнути отримати додаткове високотехнологічне ракетне озброєння від Ірану, наприклад ракети "земля-земля",

– наголосив Райдер.

Відтак він попередив, якщо Росія використає таке озброєння в Україні, США однозначно здійснять заходи, щоб надати цьому розголосу. Крім того, Райдер визнає, що ця інформація яскраво свідчить про змову Росії та Ірану, аби атакувати українців.

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Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк зазначив, якщо Іран передає Росії ракети, то чудово знає, що ті атакуватимуть наші міста. Тому чиновник переконаний, що необхідно офіційно визнати Тегеран співучасником агресії в Європі.

Також Подоляк запропонував європейцям уявити своє місто повністю без світла, зв’язку та води в крані. Це те, що Росія робить в Україні.

"Тепер уявіть десятки мільйонів біженців у країнах ЄС. Не треба бути математиком, щоб порахувати: допомогти ППО дешевше", – додав радник.

Росія може застосувати іранські ракети скоро

Начальник ГУР Кирило Буданов повідомив, що Іран домовився з Росію про постачання не лише дронів-камікадзе, а й ракет Fateh-110 і Zolfaghar SRBM.

У розвідці попередили, що Росія може застосувати іранські ракети вже у листопаді.

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