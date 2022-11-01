Росія, ймовірно, розмістить іранські балістичні ракети на північному кордоні України. Про це під час брифінгу сказав речник Повітряний сил Юрій Ігнат, повідомляє 24 канал.

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Чому росіяни розмістять ці ракети на північ від України

Це балістичні ракети. 300 кілометрів одна ракета, інша ракета – 700 кілометрів по дальності. У Повітряних силах припустили, що ці ракети окупанти розмістять на північному кордоні з Україною, звідки їх запускати буде найзручніше.

Ми будемо вживати всіх засобів захисту від цих ракет. Імовірно вони будуть доставлені на Північ від України, звідки вони можуть запускатись так, щоб загрожувати всій Україні,

– сказав Юрій Ігнат.

Чи має Україна захист проти балістичних ракет

У росіян є на озброєнні балістичні ракети Іскандер-М і вони уже почали використовувати свій запас. Тож окупанти хочуть придбати в Ірану ракети такого типу.

Це балістичні ракети. За словами Юрій Ігната, проти цих ракет ми не маємо ефективного захисту. Теоретично їх можна збивати, але це дуже важко зробити тими засобами, які Україна має на озброєнні.

У нас є засоби протиповітряної оборони, а не протиракетної оборони,

– пояснив він.

Іран має відправити до Росії тисячу одиниць зброї

Видання CNN повідомило, що Іран готується передати Росії близько 1000 додаткових одиниць зброї, серед яких балістичні ракети малого радіуса дії та ударні безпілотники.

Повідомляється, що це озброєння надійде до країни-агресорки вже до кінця 2022 року.

В Українській розвідці про це теж попередили. Зокрема у ГУР вважають, що росіяни можуть використати іранські балістичні ракети проти України вже у листопаді.

Нагадаємо, що остання партія зброї з Ірану до Росії включала близько 450 безпілотників, які окупанти вже використали. Відомо, що в Україні збили вже понад 300 іранських безпілотників.

Зверніть увагу! Постачання Іраном зброї заборонене резолюцією Радбезу ООН 2231 від 20 липня 2015 року. Росія також підтримала цю резолюцію, проте тепер цинічно закуповує зброю в іранців для терористичних обстрілів України.

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