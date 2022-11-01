Россия, вероятно, разместит иранские баллистические ракеты на северной границе Украины. Об этом во время брифинга сказал спикер Воздушных сил Юрий Игнат, сообщает 24 канал.

К теме Не хуже "Искандера": военный эксперт объяснил, насколько опасны иранские ракеты

Почему россияне разместят эти ракеты к северу от Украины.

Это баллистические ракеты. 300 км одна ракета, другая ракета – 700 км по дальности. В Воздушных силах предположили, что эти ракеты оккупанты разместят на северной границе с Украиной, откуда их запускать будет удобнее всего.

Мы будем использовать все средства защиты от этих ракет. Вероятно, они будут доставлены на Север от Украины, откуда они могут запускаться так, чтобы угрожать всей Украине.

– сказал Юрий Игнат.

Есть ли у Украины защита против баллистических ракет

У россиян есть на вооружении баллистические ракеты Искандер-М, и они уже начали использовать свой запас. Так что оккупанты хотят приобрести у Ирана ракеты такого типа.

Это баллистические ракеты. По словам Юрий Игната, против этих ракет у нас нет эффективной защиты. Теоретически их можно сбивать, но это очень трудно сделать теми средствами, которые у Украины есть на вооружении.

У нас есть средства противовоздушной обороны, а не противоракетной обороны,

– объяснил он.

Иран должен отправить в Россию тысячу единиц оружия

Иран CNN сообщил, что Иран готовится передать России около 1000 дополнительных единиц оружия , среди которых баллистические ракеты малого радиуса действия и ударные беспилотники.

Сообщается, что это вооружение поступит в страну-агрессорку уже к концу 2022 года.

В Украинской разведке об этом тоже предупредили. В частности, в ГУР считают, что россияне могут использовать иранские баллистические ракеты против Украины уже в ноябре.

Напомним, что последняя партия оружия из Ирана в Россию включала около 450 беспилотников, которые уже использовали оккупанты. Известно, что в Украине уже сбили более 300 иранских беспилотников.

Обратите внимание! Снабжение Ираном оружия запрещено резолюцией Совбеза ООН 2231 от 20 июля 2015 года. Россия также поддержала эту резолюцию, но теперь цинично закупает оружие у иранцев для террористических обстрелов Украины.

Иран отправит Путину еще больше оружия: смотрите видео