Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ и лётчик-инструктор Роман Свитан. По его словам, российские "Искандеры", которых у оккупантов осталось мало, точнее иранских ракет.

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Однако они все равно опасны. Дальность Fateh-110 составляет до 300 км, а Zolfaghar SRBM – 700 км.

Иранские ракеты где-то такого же уровня, как "Искандер". Но "Искандеров" у них мало. Поэтому оккупанты берут похуже, но с другой дальностью и боевой частью. У "Искандеров" до полтонны боевой части, а у Fateh-110 и Zolfaghar SRBM – около 600 килограммов. Немного больше,

– отметил Свитан.

Как бороться против иранских ракет

Как отмечает Свитан, украинские военные смогут сражаться против иранских ракет. Однако для этого важно увеличить количество зенитных ракетных комплексов, которые смогли бы перекрывать друг друга.

Есть еще один вариант, как сражаться. Следует уничтожать их в точках запуска. Чтобы это делать, нужны беспилотники или ракеты, которые доставали бы до точки дислокации и логистических цепочек. Нужно просить о паритетном оружии уровня "Томагавков", летящих на 2 тысячи километров,

– считает Свитан.

Несмотря на это, у международных партнеров нет политической воли в отношении предоставления Украине таких видов вооружения.

Свитан рассказал, чем опасны иранские ракеты: смотрите видео

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