Про це 24 каналу розповів військовий експерт, полковник запасу ЗСУ та льотчик-інструктор Роман Світан. За його словами, російські "Іскандери", яких в окупантів залишилося мало, точніші за іранські ракети.

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Однак вони все одно небезпечні. Дальність Fateh-110 становить до 300 кілометрів, а Zolfaghar SRBM – 700 кілометрів.

Іранські ракети десь такого ж рівня як "Іскандер". Але "Іскандерів" в них мало. Тому окупанти беруть дещо гірші, але з іншою дальністю та бойовою частиною. В "Іскандерів" до пів тонни бойової частини, а в Fateh-110 і Zolfaghar SRBM – близько 600 кілограмів. Дещо більше,

– зазначив Світан.

Як боротися проти іранських ракет

Як наголошує Світан, українські військові зможуть боротися проти іранських ракет. Однак для цього важливо збільшити кількість зенітних ракетних комплексів, які б змогли перекривати один одного.

Є ще один варіант, як боротися. Треба знищувати їх в точках запуску. Щоб це робити, потрібно безпілотники або ракети, які б діставали до точки дислокації та логістичних ланцюжків. Потрібно просити про паритетну зброя рівня "Томагавків", які летять на 2 тисячі кілометрів,

– вважає Світан.

Попри це, наразі в міжнародних партнерів немає політичної волі щодо надання Україні таких видів озброєння.

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