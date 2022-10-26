Під час свого візиту до США президент Ізраїлю Іцхак Герцоґ наголосив на використанні Росією дронів-камікадзе для атак по Україні. Він навів докази того, що ці БпЛА виготовлені саме в Ірані.

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Сумнівів про продаж БпЛА Росії немає

Главу держави запросила неурядова дослідницька організація "Атлантична рада". Під час свого виступу у Вашингтоні Іцхак Герцоґ продемонстрував світлини корпусів і двигунів безпілотників-камікадзе, які вдалося збити в Україні.

Він підкреслив, що іранська зброя несе смерті та страждання в Україні, показуючи світлини БпЛА. Усі ці кадри демонструють, що територію нашої держави таки атакували іранськими дронами. І випускала їх саме Росія, яка вже понад 8 місяців веде повномасштабну війну.

Це є дрон "Шахід-136", який презентували на аукціоні в Ірані у грудні 2021 року, подивіться на хвіст та крила дрона, і порівняйте його з тим, що було знайдено в Україні. Це точно той самий продукт, але він прихований кириличними літерами, але навіть шрифт точно такий самий,

– закликав він.



Президент показав на кадрах уламки дронів-камікадзе / Скриншот

За словами президента, це одні і ті ж безпілотники. Хоч би як росіяни не намагалися їх замаскувати за допомогою кириличних літер. Ви ж пам'ятаєте, що окупанти перейменували їх на "Герань", так ще й запевняли, що це їхні БпЛА, які самі ж виготовляють.



У них кириличні назви, але шрифти такі ж як у "Шахідів" / Скриншот

Глава держави додав, що ці кадри – лише частина всієї інформації, яка підтверджує співпрацю Росії й Ірану. Мовиться також про відомості з розвідки. Ними влада Ізраїлю теж володіє. І президент готовий ними поділитися за потреби.

Світ має відкрити цю правду і поставити Ірану ці питання. Чи може міжнародна спільнота домовлятися з Іраном, коли він прискорено просувається до створення ядерної бомби та одночасно робить інші жахливі речі,

– наголосив глава держави.

Зауважимо, що під час свого візиту до США президент Ізраїлю зустрінеться зі своїм колегою Джо Байденом. Разом вони обговорять "участь Ірану у війні проти України". Країни, яка, на думку Герцоґа, неабияк дестабілізує як Близький Схід, так і весь світ.

Іран допомагає не лише дронами

Іран насправді загрожує значно більше, ніж лише дронами та ракетами. Так, у Foreign Policy повідомили, що він спільно з Росією займається вербуванням колишніх афганських командос. Їх можуть відправити на війну проти України.

Водночас дії Ірану не залишаються непоміченими. Журналісти розповіли, що в країні напередодні застрелили двох топових військових. Джерела повідомляють, що вони були відповідальними за постачання дронів-камікадзе до Росії.

Тим часом в Ірані озвучили максимально цинічну заяву. Міністр закордонних справ Хосейн Амір-Абдоллахіан запропонував Україні спільно проводити розслідування щодо фактів продажу безпілотників країні-агресорці.

І звучить це максимально недолуго. Адже всі чудово розуміють, що продає зброю Росії не офіційний Тегеран. Але Ірану все одно зручніше вдавати, що він не бачить всередині себе джерела загрози не лише нашій державі, а й усьому світу.

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