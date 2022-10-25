Тісна взаємодія з Кремлем може свідчити про те, що Іран використовує Росію як майданчик для розгортання своєї військової продукції. Про це 24 каналу розповів російський опозиційний журналіст та колишній депутат Держдуми Росії Ігор Яковенко.
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"Кустарне" виробництво
Експерт припустив, що іранські дрони можуть виготовляти в невеликих майстернях.
Цілком можливо, що це відбувається не на території самого Ірану – можливо в Сирії, де Іран почуває себе господарем. Тегеран може запросити на свою територію перевірку якої комісії та сказати: де докази? Крім того, окремі фрагменти обладнання та цих дронів можуть постачати, і вже склади у самій Росії,
– пояснив оглядач.
За його словами, на сьогодні вже є достатньо доказів того, що Росія отримує саме іранські дрони.
"Їх збивають і показують, що це справді зробили за лекалами Ірану з використанням цих технологій. Тобто докази вже отримали", – додав журналіст.
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Логіка заперечення
Яковенко вважає, що Росії та її соціуму загалом властиве заперечування своїх злочинних дій.
Наразі Росія заперечує, що збила малайзійський лайнер MH-17, хоча докази вже "тисячовідсоткові". Росія заперечує Катинський розстріл, отруєння Навального. Тобто все заперечується – класична схема "повної відмови",
– розповів опозиціонер.
На його думку, це повторює класичний принцип представників кримінального світу.
"Це справляє дуже дивне враження, але на цьому стоїть і стоятиме Росія – іншого від них чекати не доводиться", – резюмував експерт.
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Іран постачає Росії дрони: що відомо
- Інформація про те, що Іран надає Росії дрони-камікадзе, з'явилася ще влітку. У США попереджали, що Іран може поставити Росії ударні безпілотники. Згодом США підтвердили, що росіяни почали тренування з іранськими дронами. Вже тоді Іран та Росія заперечували співпрацю.
- 20 жовтня Євросоюз затвердив санкції проти організацій, які постачають іранські безпілотники. До обмежень долучилася і Велика Британія.
- Україна висловила готовність надати докази, що Росія використовує іранські дрони. У відповідь Тегеран пригрозив Британії, Німеччині та Франції.
- Водночас 25 жовтня стало відомо, що Іран разом з Україною хоче розслідувати постачання Росії безпілотників.
- Крім того, президент Ізраїлю Іцхак Герцог представить президенту США Джо Байдену розвідувальні дані, які доводять, що Росія використовує в Україні іранські дрони-камікадзе.