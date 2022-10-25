Тісна взаємодія з Кремлем може свідчити про те, що Іран використовує Росію як майданчик для розгортання своєї військової продукції. Про це 24 каналу розповів російський опозиційний журналіст та колишній депутат Держдуми Росії Ігор Яковенко.

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"Кустарне" виробництво

Експерт припустив, що іранські дрони можуть виготовляти в невеликих майстернях.

Цілком можливо, що це відбувається не на території самого Ірану – можливо в Сирії, де Іран почуває себе господарем. Тегеран може запросити на свою територію перевірку якої комісії та сказати: де докази? Крім того, окремі фрагменти обладнання та цих дронів можуть постачати, і вже склади у самій Росії,

– пояснив оглядач.

За його словами, на сьогодні вже є достатньо доказів того, що Росія отримує саме іранські дрони.

"Їх збивають і показують, що це справді зробили за лекалами Ірану з використанням цих технологій. Тобто докази вже отримали", – додав журналіст.

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Логіка заперечення

Яковенко вважає, що Росії та її соціуму загалом властиве заперечування своїх злочинних дій.

Наразі Росія заперечує, що збила малайзійський лайнер MH-17, хоча докази вже "тисячовідсоткові". Росія заперечує Катинський розстріл, отруєння Навального. Тобто все заперечується – класична схема "повної відмови",

– розповів опозиціонер.

На його думку, це повторює класичний принцип представників кримінального світу.

"Це справляє дуже дивне враження, але на цьому стоїть і стоятиме Росія – іншого від них чекати не доводиться", – резюмував експерт.

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Іран постачає Росії дрони: що відомо