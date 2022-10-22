Іран продовжує відкидати всі звинувачення у продажі дронів-камікадзе Росії. Нещодавно у Повітряних силах розповіли, що, окрім безпілотників, Іран постачатиме окупантами балістичні ракети.

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Іран виступає проти розслідування щодо постачання дронів-камікадзе Росії

Іран засудив заклик Франції, Німеччини та Великої Британії до ООН розслідувати ймовірне постачання Росії іранських безпілотників. Президент Ібрагім Райсі заявив, що його країна тепер нібито є популярним потенційним експортером зброї.

За словами Райсі, під час його недавніх поїздок за кордон, зокрема у Нью-Йорк, де він був на Генеральній Асамблеї ООН, до нього підходили люди з проханням продати їм зброю.

Я їх запитав: "Чому ми? Є так багато інших країн". Вони відповіли: "Ваша – найкраща",

– розповів президент Ірану.

Однак він не уточнив, яку зброю йому пропонували продати й хто до нього звертався. Райсі вважає, що така популярність іранської зброї розлютила його ворогів, як нібито не хочуть, щоб Іран розвивався та завойовував ринки.

"Нехай ворог розсердиться і здохне зі злості", – заявив лідер Ірану.

Своєю чергою, речник міністерства закордонних справ Ірану Нассер Канаані вважає, що заклик щодо розслідування був "неправдивим і безпідставним", тому країна його засуджує та відхиляє.

"Уряд Ісламської Республіки Іран, прагнучи захистити свої національні інтереси та захистити права благородного іранського народу, залишає за собою право реагувати на будь-які безвідповідальні дії. Вів без вагань захищатиме інтереси іранського народу", – заявив Канаані.

Зверніть увагу! У листі, підписаному представниками Франції, Британії та Німеччини в ООН, мовиться, що країни підтримують заклик України розслідувати постачання Росії іранських безпілотників-камікадзе. Використання таких дронів порушує резолюцію 2231 Ради Безпеки ООН.

Росія використовує іранські дрони у війні проти України

Російські окупанти використовують у війні проти України іранські дрони-камікадзе Shahed-136. Однак їх маркують як "Герань-2".

У Росії цього не визнають. Зокрема, 18 жовтня речник Владіміра Путіна Дмітрій Пєсков цинічно заявив, що Москва буцімто використовує в Україні лише техніку російського виробництва.

Однак через 2 дні Європейський Союз запровадив санкції проти Ірану за продаж Росії дронів-камікадзе. Обмеження стосуватимуться організацій, які постачають безпілотники окупантам.

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