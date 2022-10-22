Постійний представник держави-терористки видав, нібито це Україна застосовує терористичні методи на території Росії. Його заяви розлетілись по російських ЗМІ, передає 24 канал.

До речі Росія погрожує розірвати зернову угоду через розслідування ООН щодо іранських дронів

Абсурд про іранські безпілотники

Небензя став вимагати від ООН підтвердження, що розслідування щодо дронів не буде. Ба більше, пригрозив, що тоді Росія може переглянути весь комплекс відносин із Секретаріатом ООН. Факти та докази про постачання Іраном безпілотників Росії Небензя назвав фейком.

Далі рівень абсурду набув нових масштабів. Постпред заявив, мовляв, Росія використовує безпілотники в Україні, щоб "охолодити запал" українських захисників. ️Після цього пролунала традиційна брехня, нібито "цивільні об'єкти не атакують".

За його словами, Росія поширила в Радбез ООН лист про ситуацію навколо Каховської ГЕС, де, власне, окупанти можуть влаштувати катастрофу. Насамкінець Небензя заявив, що країна-агресорка, яка влаштувала звірства на Київщині, чекає на список імен жертв "провокації" в Бучі.

Небензя втік від Кислиці

Після виголошення своєї маячні Небензя заявив, що покидає зал засідання Радбезу ООН, аби не чути виступу постпреда України Сергія Кислиці.

Кислиця ж наголосив, сподівається, що невдовзі Росії взагалі не буде в Раді Безпеки ООН. Дипломат констатував, єдине, що зробив Небензя за майже 8 місяців вторгнення – це громадив брехню за брехнею на кожному засіданні.

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