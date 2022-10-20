Відповідну заяву озвучив заступник постійного представника Росії при ООН Дмитро Полянський під час закритого засідання Ради Безпеки.
Увага Росія пригрозила виходом із зернової угоди й ставить свої вимоги
У ході засідання було висунуто обвинувачення в постачаннях Іраном безпілотників Росії.
Москва відкрито вимагає від ООН припинити розслідування
Росія, як завжди, не придумала нічого кращого, ніж шантаж. Так, Полянський сказав, що Росія поки що "не переконана" у необхідності продовження зернової угоди, і зазначив, що головним питанням залишається "експорт російських добрив та продовольства".
За словами Полянського, Москва сподівається, що секретаріат і генсек ООН утримаються від участі в будь-яких розслідуваннях щодо іранських безпілотників, які російський дипломат назвав "незаконними", виходом за межі технічного мандату ООН.
Інакше росія перегляне співпрацю з ООН.
Ми цього не хочемо, але іншого вибору не буде, – сказав Полянський.
Воістину дебільна логіка
Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця зауважив, що логіка Полянського йому не зрозуміла.
По-справжньому дебільна логіка від однієї з найогидніших осіб, яку коли-небудь бачила ООН – Росія перегляне співпрацю з генсеком Гутеррішем, якщо він направить експертів в Україну для перевірки дронів, які, очевидно, були виготовлені в Ірані і використані в порушення резолюції ООН для вбивства мирних жителів,
– написав Кислиця.
Що цьому передувало
- Раніше генеральний секретар ООН Антоніо Гуттереш оголосив про плани відправити в Україну групу фахівців для встановлення належності дронів, за допомогою яких Росія здійснює масовані удари по українській інфраструктурі.
- У Києві та на Заході стверджують, що ці безпілотники постачаються до Російської Федерації з Ірану. У Тегерані та Москві ці звинувачення заперечують.
- Ймовірно, результати розслідування Генсек внесе до грудневого звіту.
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