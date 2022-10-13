Про це заявив представник Росії при ООН у Женеві Геннадій Гатілов. Він вважає, що угода про постачання зерна повинна бути "рівноправною".

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Країна-агресорка вимагає "справедливості"

Гатілов натякнув, що Росія може "переглянути" угоду про експорт зерна.

Якщо ми побачимо, що на російській стороні угоди нічого не відбувається – експорт російського зерна та добрив, – то вибачте, нам доведеться подивитися на це по-іншому,

– сказав Гатілов.

На запитання, чи може Росія утриматися від підтримки відновлення угоди щодо зерна через побоювання, він відповів:

Є така можливість. Ми не проти постачання зерна, але ця угода має бути рівноправною, вона має бути справедливою і справедливо виконуватись усіма сторонами,

– заявив він.

Росія хоче зірвати зернову ініціативу

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що Росія готує ґрунт, щоб спробувати зірвати зернову ініціативу. Партнерів вже інформують про це.