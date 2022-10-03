Коли масивне вантажне судно Laodicea пришвартувалося в Лівані минулого літа, українські дипломати заявили, що на його борту зерно, яке Росія вкрала. Втім, Москва назвала звинувачення "неправдивими й безпідставними".

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Як Росія заробила на краденому українському зерні

Журналісти вияснили, що корабель Laodicea, який належить Сирії, бере участь у складній операції Росії з контрабанди.

Так, в операції використовуються сфальсифіковані декларації й хитрощі в морі, щоб вкрасти українське зерно на щонайменше 530 мільйонів доларів. Ці гроші російський диктатор Владімір Путін витратив на воєнну машину.

На думку юристів, крадіжку можна кваліфікувати як воєнний злочин. Її провели заможні бізнесмени та державні компанії з Росії і Сирії. До речі, деякі з них вже під санкціями США та Євросоюзу.

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Раніше Владімір Путін заявляв, що українське зерно, яке експортується морським шляхом з Одеси, надходить лише до Євросоюзу.

Втім, Україна станом на середину вересня уже транспортувала 14 мільйонів тонн сільськогосподарської продукції сушею або ж через порти Чорного моря.

До речі, прокуратура повідомила про підозри ще двом капітанам російських суден, які брали участь у незаконній схемі перевезення українського зерна з Криму до третіх країн.

Нагадаємо, що майже 10 мільйонів тонн українського зерна постраждало через російських загарбників.

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