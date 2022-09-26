Так, федеральний міністр сільського господарства Джем Оздемір відповів на закид диктатора, що буцімто зерно не надходить до бідних країн Азії та Африки.

Зверніть увагу Тисячі врятовані від голоду, – Зеленський про брехню росіян щодо експорту зерна "лише у Європу"

Можна використовувати як туалетний папір

Як зазначив міністр сільського господарства, Україна станом на середину вересня уже транспортувала 14 мільйонів тонн сільськогосподарської продукції сушею або ж через порти Чорного моря. А заяви кремля не мають нічого спільного з правдивою інформацією.

Це так само правдиво, як і всі інші заяви володимира путіна. Ви можете використати це як туалетний папір,

– сказав міністр.

Ба більше, він підкреслив, що Україні вдалося експортувати більше зерна, ніж "будь-хто міг передбачити спочатку", хоча росія й погрожує зривами експорту своїми провокаціями у Чорному морі.

Зверніть увагу! Одразу після підписання договору про розблокування українських портів для експорту зерна Чорним морем росія випустила по Одесі 4 ракети.

Тож Джем Оздемір закликав опрацювати постійні альтернативи чорноморському маршруту, щоб Україна була ще менш вражливою до російського шантажу

На заяви путіна відреагував і Жозеп Боррель

Високий представник ЄС під час пресконференції за підсумками неформальної зустрічі міністрів закордонних справ країн Євросоюзу закликав боротися проти російської пропаганди та її хибних наративів. Також він підкреслив, що більша частина експортованого українського зерна потрапила в країни, які його потребують.

Зернова угода ООН та наші зусилля із запровадження “ліній солідарності” вже дозволили знизити ціни на продовольство по усьому світові,

– сказав Жозеп Боррель.

Окрім того, він наголосив, що країни, які зараз страждають від нестачі продовольства, не опинилися б у такій ситуації, якби росія:

не розпочала свою злочинну війну проти України,

не блокувала український експорт продовольства,

не бомбардувала сільськогосподарську інфраструктуру України

Що там наговорив путін

7 вересня диктатор росії володимир путін поскаржився, що Захід буцімто обманув його зерновою угодою. Ба більше, він спробував закинути цивілізованим країнам, що ні одне зернятко не попало у країни, які цього дійсно потребують.

Такими заявами він шукає формальні причини для того, щоб росія могла розірвати зернові угоди. Більш того, росія уже погрожує цим. Постпред росії в ООН василь небензя заявив, що країна-агресорка не змогла вивезти жодного судна з продовольством в рамках зернової угоди. Тож може відмовитись від його продовження.

Як вважає політолог Валентин Гладких, вся річ у тому, що угоди не вигідні кремлю, адже:

росіяни самі крадуть українське зерно та нелегально його продають;

Україна отримує валюту, коли продає своє зерно, що важливо для підтримки економічної стабільності в складних нинішніх умовах;

росія й сама є великим експортером зерна на світовому ринку, а тому їм вигідний дефіцит зерна на світовому ринку.

Вартує уваги – Політолог Валентин Гладких про наміри путіна щодо зернової угоди: дивіться відео