Так, федеральный министр сельского хозяйства Джем Оздемир ответил на упрек диктатора, что зерно не поступает в бедные страны Азии и Африки.

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Можно использовать как туалетную бумагу

Как отметил министр сельского хозяйства, Украина по состоянию на середину сентября уже транспортировала 14 миллионов тонн сельскохозяйственной продукции по суше или через порты Черного моря. А заявления кремля не имеют ничего общего с правдивой информацией.

Это так же правдиво, как и все остальные заявления владимира путина. Вы можете использовать это как туалетную бумагу,

– сказал министр.

Более того, он подчеркнул, что Украине удалось экспортировать больше зерна, чем "кто-либо мог предсказать сначала", хотя россия и угрожает срывами экспорта своими провокациями в Черном море.

Обратите внимание! Сразу после подписания договора о разблокировании украинских портов для экспорта зерна Черным морем россия выпустила по Одессе 4 ракеты.

Поэтому Джем Оздемир призвал проработать постоянные альтернативы черноморскому маршруту, чтобы Украина была еще менее уязвимой от российского шантажа.

На заявления путина отреагировал и Жозеп Боррель

Высокий представитель ЕС во время пресс-конференции по итогам неформальной встречи министров иностранных дел стран Евросоюза призвал бороться против российской пропаганды и ее ложных нарративов. Также он подчеркнул, что большая часть экспортированного украинского зерна попала в страны, которые в нем нуждаются.

Зерновое соглашение ООН и наши усилия по внедрению "линий солидарности" уже позволили снизить цены на продовольствие по всему миру,

– сказал Жозеп Боррель.

Кроме того, он подчеркнул, что страны, страдающие от недостатка продовольствия, не оказались бы в такой ситуации, если бы россия:

не начала свою преступную войну против Украины,

не блокировала украинский экспорт продовольствия,

не бомбила сельскохозяйственную инфраструктуру Украины

Что там наговорил путин

7 сентября диктатор россии владимир путин пожаловался, что Запад якобы обманул его зерновым соглашением. Более того, он попытался забросить цивилизованным странам, что ни одно зернышко не попало в страны, которые в этом действительно нуждаются.

Такими заявлениями он ищет формальные причины для того, чтобы россия могла разорвать зерновые соглашения. Более того, россия уже угрожает этим. Постпред россии в ООН василий небензя заявил, что страна-агрессор не смогла вывезти ни одного судна с продовольствием в рамках зернового соглашения. Так что может отказаться от его продолжения.

Как считает политолог Валентин Гладких, все дело в том, что сделки не выгодны кремлю, ведь:

россияне сами воруют украинское зерно и нелегально его продают;

Украина получает валюту, когда продает свое зерно, что важно для поддержания экономической стабильности в сложных условиях;

Россия и сама является крупным экспортером зерна на мировом рынке, а потому им выгоден дефицит зерна на мировом рынке.

Достойно внимания – Политолог Валентин Гладких о намерениях путина относительно зерновой сделки: смотрите видео