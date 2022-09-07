Чому росії зовсім невигідна зернова угода

Тож є небезпідставна ймовірність того, що росія розірве угоду, яка була укладена на кілька місяців. Про це 24 каналу розказав політолог Валентин Гладких.

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За його словами, країна-агресорка справді категорично не зацікавлена в тому, щоб ця угода працювала. Цьому є кілька причин. По-перше, росіяни самі крадуть українське зерно та нелегально його продають, тобто мають суто меркантильний інтерес.

По-друге, вони прекрасно розуміють, що продаючи своє зерно, Україна отримує валюту. Це надзвичайно важливо для підтримки економічної стабільності в складних нинішніх умовах, а для путіна це неприйнятно.

По-третє, росія й сама є великим експортером зерна на світовому ринку. Ймовірно, окупанти думають, що попри введення санкцій на їхні енергоносії, обмеження не торкнуться зерна, оскільки воно – критично важливе для інших країн. Тому їм вигідний дефіцит зерна, який вони могли б задовольнити зерном, награбованим в Україні, так і своїм власним.

Тому у мене є побоювання, що росія зробить все можливе, щоб зірвати дію цієї угоди,

– вважає Гладких.

Як росіяни можуть зірвати домовленості

Політолог зауважив, що під питанням залишається те, чи вистачить окупантам сили і сміливості, щоб зірвати угоду, адже до неї залучені й інші сильні світу цього, зокрема й президент Туреччини Реджеп Ердоган. У цьому контексті путіну доведеться пояснювати свою позицію не Україні, адже безпосередні домовленості росія укладала не з нашою державою.

"Є велика загроза того, що росія зробить все можливе, аби припинити дію цієї угоди, коли вичерпається термін її дії, або взагалі, не дочекавшись завершення, зробить якусь провокацію і закриє цей коридор. До цього треба бути готовими", – пояснив Гладких.

Він припускає, організувавши провокації, окупанти можуть спробувати досягнути ще однієї важливої для них мети – ускладнити або унеможливити отримання Україною зброї новітніх зразків від партнерів. Так, вони можуть зробити спробу представити, що потенційний обстріл коридору чи судна було здійснено саме тими видами озброєння, які ми отримуємо як військову допомогу. Хоча, звісно, зробити це буде дуже складно.

Чого добивається путін своїми заявами

Політолог вважає, що слова російського президента-терориста про "обман" – це просто пошук формальних причин для того, щоб зірвати угоду. Адже насправді його ніхто не дурив, він прекрасно все розумів, і пішов на підписання домовленостей не тому, що дуже переймався якимись гуманітарними проблемами, зокрема голодними дітьми в Африці.

Його це абсолютно не цікавить. Його не цікавлять голодні діти в росії. Нехай подивиться, що робиться зі шкільним харчуванням в росії, а потім переймається голодними дітьми в Африці. Нехай подивиться, як російські пенсіонери б'ються за відходи, за "прострочку" біля супермаркетів, а потім переймається голодом в Африці,

– сказав Гладких.

Він наголосив, що підписання зернової угоди стало великим досягненням української дипломатії, бо реально дозволило нашій державі вирішити дуже багато проблем. Звичайно, що це дуже не подобається путіну і він шукає формальні приводи для того, щоб зірвати домовленість.

Політолог Валентин Гладких про наміри путіна щодо зернової угоди: дивіться відео